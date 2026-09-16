Ο Νίκος Χαρδαλιάς από το Παρίσι: «Χτίζουμε μια Αττική με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε «ταξίδι – αστραπή» στο Παρίσι, με αφορμή τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFTM Top Resa 2026». Η έκθεση φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles. Η συμμετοχή της Μητροπολιτικής Αττικής, ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση νέων τουριστικών ροών.

Η παρουσία της Αττικής στη διεθνή έκθεση

Η Μητροπολιτική Αττική δίνει για μία ακόμη χρονιά δυναμικό «παρών» στη σημαντικότερη επαγγελματική συνάντηση του τουριστικού κλάδου στη Γαλλία. Ο βασικός στόχος της συμμετοχής είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Λεκανοπεδίου ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου προορισμού, ικανού να υποδεχθεί επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο.

Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση «IFTM Top Resa» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Συγκεντρώνει περισσότερους από 32.000 επαγγελματίες και 1.650 εκθέτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για συνεργασίες και προβολή.

Επαφές και συζητήσεις στο Παρίσι

Κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Χαρδαλιάς περιηγήθηκε στους χώρους της διοργάνωσης. Πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, tour operators και επαγγελματίες του κλάδου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των αφίξεων. Εξετάστηκε επίσης η διεύρυνση της παρουσίας της Αττικής σε νέες αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στη γαλλική αγορά.

Η πολυδιάστατη τουριστική ταυτότητα της Αττικής

Ιδιαίτερη προβολή δόθηκε στον πολυδιάστατο τουριστικό χαρακτήρα της Αττικής και στις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτές οι εμπειρίες εκτείνονται από την Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα έως τον Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Επιπλέον, αναδείχθηκαν πτυχές όπως ο πολιτισμός και η γαστρονομία, καθώς και ο θαλάσσιος και συνεδριακός τουρισμός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένας προορισμός που δεν εξαντλείται μόνο στο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας.

Δηλώσεις του περιφερειάρχη

Αμέσως μετά το πέρας της τελετής εγκαινίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς προέβη σε δηλώσεις. «Η Μητροπολιτική Αττική ενισχύει σταθερά τη θέση της διεθνώς, χτίζει νέες συνεργασίες και προβάλλει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουριστικό προϊόν», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Πρόσθεσε πως «αναδεικνύουμε έναν προορισμό που δεν εξαντλείται στο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας, αλλά περιλαμβάνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον Πειραιά, τα νησιά μας, το παράκτιο μέτωπο, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και μια σειρά αυθεντικών εμπειριών, που ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει και τους δώδεκα μήνες του χρόνου».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε επίσης τον στόχο της Περιφέρειας: «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις τουριστικές ροές, να διευρύνουμε τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία μας. Θέλουμε περισσότερους επισκέπτες, επενδύοντας ταυτόχρονα σε έναν ποιο».

Με πληροφορίες από: Topontiki