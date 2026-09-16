Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έδωσε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, διευκρινίσεις για τις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε για τις νέες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δηλώσεις της έγιναν με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επικαιρότητα γύρω από ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσλήψεις

Αναφερόμενη στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, η υπουργός επισήμανε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 13.850 σχολεία, τα οποία φιλοξενούν πάνω από 1.300.000 μαθητές. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχεται σε περίπου 145.000 εκπαιδευτικούς.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τόνισε πως το 2026 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων δέκα ετών, με σκοπό τη μείωση των ελλείψεων στα σχολεία. Παρόλα αυτά, παραμένουν ελλείψεις σε τομείς όπως η γενική εκπαίδευση, η παράλληλη στήριξη και η ειδική αγωγή. Η επόμενη φάση προσλήψεων αναμένεται να αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές.

Προγραμματισμός και μόνιμοι διορισμοί

Η υπουργός εξήγησε ότι ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά ήδη από τον Οκτώβριο, περιλαμβάνοντας την πρόβλεψη των αφυπηρετήσεων και των πιθανών αλλαγών στα σχολεία. Ανέφερε ότι οι ανάγκες είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές, ωστόσο το σύστημα είναι δυναμικό και προκύπτουν συνεχώς αλλαγές, όπως περιπτώσεις εκπαιδευτικών που τελικά δεν μπορούν να παρουσιαστούν στις θέσεις τους.

Υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στην κάλυψη των αναγκών, καθώς από το 2019 και μετά έχουν διοριστεί συνολικά 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση των μόνιμων διορισμών και η περαιτέρω μείωση της εξάρτησης του εκπαιδευτικού συστήματος από τους αναπληρωτές.

Στέγαση εκπαιδευτικών σε τουριστικές περιοχές

Σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, η κυρία Ζαχαράκη αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά, όπου το υψηλό κόστος των ενοικίων καθιστά δύσκολη την παραμονή τους. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αναφέρθηκε στη διπλή επιστροφή ενοικίου που προβλέπεται για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους στην Περιφέρεια.

Επιπλέον, μίλησε για την οικονομική ενίσχυση των δήμων, ώστε να μπορούν να ανακατασκευάζουν δημοτικά καταστήματα και σχολεία με σκοπό τη στέγαση εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης από τους δήμους. Μια άλλη πρόβλεψη αφορά νέα διαμερίσματα που χτίζονται εντός στρατοπέδων, όπου ένα ποσοστό 15% προορίζεται για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η υπουργός τόνισε ότι η φροντίδα και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό δρόμο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Μεταρρυθμίσεις και μη κρατικά πανεπιστήμια

Όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι εκατοντάδες οικογένειες και παιδιά εμπιστεύτηκαν τον νόμο που τα διέπει. Υπογράμμισε ότι τα προγράμματα των εν λόγω ιδρυμάτων έχουν πιστοποιηθεί. Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για την υλοποίησή της.

Με πληροφορίες από: Reader