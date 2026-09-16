Η υποψηφιότητα Φλωρίδη στην Α' Θεσσαλονίκης και οι κινήσεις Κασιδιάρη για τη Βουλή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πολιτικές διεργασίες, τόσο σε επίπεδο υποψηφιοτήτων όσο και σε σχέση με τις κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη. Ο Γιώργος Φλωρίδης συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την πιθανή υποψηφιότητά του στην Α' Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, καταγράφονται προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου κομματικού σχηματισμού από ανεξάρτητους βουλευτές, στον οποίο δεν θα συμμετέχει ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.

Τα σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη και η «νομική ντρίμπλα»

Είναι σαφές ότι επιχειρείται μία νομική ντρίμπλα από την πλευρά του Ηλία Κασιδιάρη, ωστόσο οι δικαστές δεν αναμένεται να παραπλανηθούν. Η ενδεχόμενη αποφυλάκιση του Κασιδιάρη θεωρείται δεδομένο ότι θα ενεργοποιήσει τους πολιτικούς του φίλους, οι οποίοι εργάζονται εδώ και καιρό πάνω σε ένα σχέδιο μαζί του.

Η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή, έδειξε από χθες τον δρόμο προς τα εμπρός για τον καταδικασμένο. Φαίνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί ένας κομματικός σχηματισμός, ο οποίος θα αποτελείται από ανεξάρτητους βουλευτές. Στον σχηματισμό αυτό, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα συμμετέχει άμεσα.

Ο ρόλος των «Σπαρτιατών» και της «ΝΙΚΗΣ»

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που θα στελεχώσουν τον νέο σχηματισμό αναμένεται να προέρχονται από τους «Σπαρτιάτες» και από τη «ΝΙΚΗ». Θα είναι εμφανές ότι αυτοί οι βουλευτές έχουν κάποια σχέση και κάποιο «νταλαβέρι» με τον Ηλία Κασιδιάρη, παρόλο που ο ίδιος δεν θα αποτελεί μέρος του σχηματισμού.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Κασιδιάρης θα μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο ως ανεξάρτητος σε μία εκλογική περιφέρεια. Θα μπορούσε, λοιπόν, να «κολλήσει» στο νέο κόμμα ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος, εφόσον αυτό λάβει την έγκριση του Αρείου Πάγου. Αυτή η κίνηση περιγράφεται ως μία παγίδα που αποσκοπεί στο να ξεγελάσει το σύστημα και να επιτρέψει την είσοδό του στη Βουλή από την «πίσω πόρτα».

Ο Άρειος Πάγος και ο κίνδυνος «μπούμερανγκ»

Παρόλο που όλα τα σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη είναι λειτουργικά επί της αρχής, το «μαχαίρι και το καρπούζι» το κρατάει ο Άρειος Πάγος. Είναι προφανές ότι αν τα σχέδια αυτά εξελίσσονται στο φως της ημέρας και καθίσταται σαφές ότι επιχειρείται μία νομική ντρίμπλα, οι ανώτατοι δικαστές δεν θα κάτσουν σαν τους ανόητους για να τους κοροϊδέψει ο Κασιδιάρης.

Κατά συνέπεια, σχέδια που κοινολογούνται και γίνονται ευρέως γνωστά, υπάρχει η πιθανότητα στο τέλος να γυρίσουν «μπούμερανγκ», δηλαδή να έχουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τους εμπνευστές τους.

Η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη

Είχε αναφερθεί εδώ και εβδομάδες η προοπτική ο Γιώργος Φλωρίδης να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης πήρε εν τέλει το «φύλλο πορείας» και συναντήθηκε χθες για περίπου μία ώρα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η λογική του πρωθυπουργού είναι να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το ψηφοδέλτιο σε αυτή την περιφέρεια. Για την ίδια εκλογική περιφέρεια, δεδομένα θα παίξει δυνατά η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει διαφορετικό «πέρασμα» μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της και τον θάνατο της μητέρας της. Επίσης, ακούγεται και το όνομα του επίτιμου Α/ΓΕΣ Φράγκου Φραγκούλη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρώτη συνέντευξη του πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την ολοκλήρωση του κύκλου όλων των εμφανίσεών του. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει το απόγευμα της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS.

Τη συνέντευξη θα πάρει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί το Ραδιομέγαρο, όπου η συνέντευξη θα γίνει προεγγραφή μία ώρα πριν την προβολή της.

Με πληροφορίες από: Reader