Θάνος Πλεύρης: Οι εξηγήσεις για τη γνωριμία με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και το τηλεφώνημα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με τη σύνδεσή του με τον ιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πραγματοποίησε ο Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Πλεύρης απάντησε ανοιχτά για την επαφή του με τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων, σημειώνοντας ότι αναγκάζεται να πάρει θέση διότι «έχει αναπτυχθεί μια θεωρία συνωμοσίας επειδή κάναμε χαιρετισμό σε ένα συνέδριο που συμμετείχε, εγώ, ο Γιώργος Πατούλης και ο Βασίλης Κικίλιας».

Η γνωριμία με τον ιατρό

Εξηγώντας το πώς συναντήθηκαν αρχικά, ο υπουργός περιέγραψε τη διαδικασία με κάθε λεπτομέρεια. Όπως ανέφερε, τον κ. Θεοδωρόπουλο τον γνώρισε περνώντας την περιπέτεια της υγείας του. Τον επισκέφθηκε μεταξύ άλλων, αλλά ο ιατρός δεν του πρότεινε κάποια θεραπεία, καθώς οι τιμές του αίματός του ήταν απαγορευτικές.

Αντίθετα, ο κ. Θεοδωρόπουλος του πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή με σκευάσματα τελείως του εμπορίου. Αυτή η θεραπεία, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, έτυχε της έγκρισης και της γιατρού που τον παρακολουθούσε.

Το τηλεφώνημα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Ο Θάνος Πλεύρης δεν έκρυψε πως υπήρξε προσπάθεια επικοινωνίας με τον ιατρό μετά το μοιραίο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας. Υπογράμμισε ότι «διατήρησα μια επαφή μαζί του και όταν έγινε το συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη – και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι δύο γιατροί – σε χρονικό σημείο που είχε βγει η είδηση παντού για ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήση στον γιατρό που τον γνώριζα».

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε ότι ο ιατρός δεν το σήκωσε αρχικά, αλλά του γύρισε την κλήση και του είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει. Όταν κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να δικαιολογήσει τον λόγο αυτού του τηλεφωνήματος, διερωτήθηκε: «αν είχατε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζατε και ακούγατε ότι πέθανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του, είναι παράλογο να ρωτήσεις “τι έγινε;” έναν άνθρωπο που γνώριζες;».

Νέες κινήσεις στο μεταναστευτικό

Αλλάζοντας θεματολογία, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι η μεγαλύτερη πίεση των μεταναστευτικών ροών εντοπίζεται πλέον στο θαλάσσιο πέρασμα Λιβύης – Κρήτης. Αυτό συμβαίνει δεδομένου ότι η συνεργασία με την Τουρκία συγκρατεί τις αφίξεις στο Αιγαίο.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο που έφερε στο φως αφορά τα άτομα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε πως η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με χώρα της Αφρικής για τη μεταφορά τους.

Στόχος του υπουργείου είναι το «κλείδωμα» της εν λόγω συμφωνίας μέσα στο 2026, ώστε το σχέδιο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή κατά την ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι πτήσεις τσάρτερ για απελάσεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr