Ανησυχία στο Μαξίμου για την απήχηση των μέτρων της ΔΕΘ σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την εξέταση των πρώτων μετρήσεων, γνωστών και ως «μυστικών γκάλοπ», οι οποίες αφορούν την απήχηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της κυβέρνησης δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς δείχνουν ότι οι εξαγγελίες δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη δύο συγκεκριμένων και κρίσιμων ομάδων ψηφοφόρων.

Τα πρώτα ευρήματα και ο «πονοκέφαλος»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα κυλιόμενα γκάλοπ αναδεικνύουν ένα σημαντικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ δεν φαίνεται να έχουν την επιθυμητή απήχηση, προκαλώντας μεγάλο «πονοκέφαλο» στο κυβερνητικό επιτελείο. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες, καθώς οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες υποτίθεται ότι θα βρίσκονταν στο επίκεντρο των εξαγγελιών.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού δεν έχουν «κερδίσει» τις εν λόγω ομάδες, δημιουργώντας ένα κλίμα δυσαρέσκειας. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου του πολιτικού βάρους που αποδίδεται στην υποστήριξη αυτών των επαγγελματικών κλάδων.

Η απήχηση των μέτρων σε κρίσιμες ομάδες

Οι δύο ομάδες ψηφοφόρων στις οποίες τα μέτρα δεν κάνουν «γκελ» είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες. Και οι δύο αυτές κατηγορίες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς θεωρούν ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η αίσθηση που επικρατεί μεταξύ τους είναι ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και δεν προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση.

Η κυβέρνηση είχε στοχεύσει αυτές τις επαγγελματικές ομάδες με τις εξαγγελίες της, πιστεύοντας ότι θα τις προσεγγίσει αποτελεσματικά. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί στον βαθμό που αναμενόταν, με τις αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αρνητικές.

Η αποστασιοποίηση ψηφοφόρων

Ένας επιπλέον λόγος ανησυχίας για το Μέγαρο Μαξίμου είναι το ιστορικό εκλογικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων ομάδων. Τόσο το 2019 όσο και το 2023, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν ψηφίσει μαζικά τη Νέα Δημοκρατία, προσφέροντας σημαντική στήριξη στο κυβερνών κόμμα. Η μαζική αυτή στήριξη ήταν καθοριστική για τα εκλογικά αποτελέσματα των προηγούμενων αναμετρήσεων.

Ωστόσο, οι τρέχουσες μετρήσεις υποδεικνύουν ότι αυτές οι επαγγελματικές ομάδες μοιάζουν πλέον να έχουν αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η αλλαγή αυτή στη στάση τους, σε συνδυασμό με την αρνητική υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ, δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί την απώλεια μέρους της παραδοσιακής της βάσης.

Οι δύο σχολές σκέψης στο Μαξίμου

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν διαμορφωθεί δύο διαφορετικές σχολές σκέψης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η πρώτη σχολή υποστηρίζει την ανάγκη να βρεθούν επιπρόσθετα μέτρα ή να βελτιωθούν τα ήδη εξαγγελθέντα, με στόχο να «γλυκαθούν» οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρηματίες. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στην άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες των δυσαρεστημένων ομάδων.

Η δεύτερη σχολή σκέψης, η οποία φέρεται να είναι και η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, υποστηρίζει ότι το κλίμα θα αλλάξει θετικά με την εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης πιστεύουν ότι μόλις τα μέτρα τεθούν σε ισχύ και αρχίσουν να αποδίδουν, η δυσαρέσκεια θα υποχωρήσει και οι επαγγελματικές ομάδες θα αναθεωρήσουν τη στάση τους. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για να δει ποια προσέγγιση θα επικρατήσει στην πράξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki