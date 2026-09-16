Συνταγματική αναθεώρηση: η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η απόφαση για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ελήφθη από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Η διαδικασία αυτή έρχεται μετά την πρώτη ψηφοφορία, στην οποία καταγράφηκε απουσία συναίνεσης μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η πρώτη ψηφοφορία και η στάση των κομμάτων

Στην πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκαν αποκλειστικά από τις «γαλάζιες» ψήφους, καθώς και από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Η αντιπολίτευση, από την πρώτη στιγμή, έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τις προτάσεις της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί πως χρήζουν αναθεώρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη ψηφοφορία, η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε «παρών» στο άρθρο που αφορά τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας

Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση περιλαμβάνουν μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς. Μία από τις κεντρικές προτάσεις αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης, καθώς και η κατάργηση της υποχρέωσης για «αμελλητί» διαβίβαση στοιχείων.

Άλλες βασικές αλλαγές που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία περιλαμβάνουν την ίδρυση μη κρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ). Επίσης, προτείνεται η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστών, με προαγωγές που θα γίνονται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, και από κατάλογο τριών προτεινομένων από τις οικείες Ολομέλειες.

Στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνεται και η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, ένα μέτρο που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις. Τέλος, προτείνεται η καθιέρωση μίας και μόνης, εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τροποποιώντας το ισχύον καθεστώς.

Η κριτική του πρωθυπουργού στην αντιπολίτευση

Η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει την κριτική της απέναντι στη στάση της αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική πως ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία υπερψήφιζε την πρότασή του, εκείνο θα την καταψήφιζε».

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει τοποθετηθεί σχετικά με το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα λειτουργίας.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να μπει τέλος στην ασυδοσία και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υπογραμμίσει επίσης την ανάγκη για αυστηρούς κανόνες, αν και η αναφορά στην πηγή ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό.

Η επόμενη φάση της αναθεώρησης

Μετά τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης θα συνεχιστεί στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Συγκεκριμένα, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη – αναθεωρητική – Βουλή, μετά τις εκλογές.

Για να αναθεωρηθεί καθένα από τα προτεινόμενα άρθρα σε αυτή την τελική φάση, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki