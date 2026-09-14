Πένθος για τον Άντι Μπέρναμ: Έχασε τον πατέρα του ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ακύρωσε το σύνολο των προγραμματισμένων του υποχρεώσεων για τη σημερινή ημέρα, καθώς και για αύριο Τρίτη. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του, Ρόι Μπέρναμ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας λόγω της νόσου Αλτσχάιμερ. Την δυσάρεστη αυτή είδηση και την ακύρωση του προγράμματος του πρωθυπουργού ανακοίνωσε επίσημα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο θάνατος του Ρόι Μπέρναμ

Η Ντάουνινγκ Στριτ γνωστοποίησε ότι ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρόι Μπέρναμ, απεβίωσε. Ο Ρόι Μπέρναμ έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ, μια ασθένεια για την οποία ο γιος του, Άντι Μπέρναμ, είχε μιλήσει δημόσια σε διάφορες περιπτώσεις. Η απώλεια αυτή οδήγησε τον πρωθυπουργό να αναστείλει όλες τις επίσημες υποχρεώσεις του για δύο ημέρες.

Ο θάνατος του πατέρα του προκάλεσε την άμεση ακύρωση των δραστηριοτήτων του Άντι Μπέρναμ, τόσο για τη σημερινή ημέρα όσο και για την αυριανή Τρίτη. Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο υπογραμμίζει το προσωπικό πένθος του Βρετανού ηγέτη, ο οποίος είχε εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη και την ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του.

Οι προηγούμενες αναφορές του πρωθυπουργού

Ο Άντι Μπέρναμ είχε αναφερθεί εκτενώς στην ασθένεια του πατέρα του, Ρόι, σε δημόσιες εμφανίσεις του. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές έγινε στα τέλη Ιουλίου, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του που αφορούσε τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Σε εκείνη την ομιλία, ο πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι θα προσφέρει βοήθεια «στον πατέρα του και στα εκατομμύρια των ανθρώπων όπως εκείνος».

Είχε περιγράψει τους ανθρώπους που πάσχουν από παρόμοιες ασθένειες ως θύματα ενός «ελαττωματικού μηχανισμού» του συστήματος. Οι δηλώσεις του αυτές είχαν αναδείξει την προσωπική του ευαισθησία και τη δέσμευσή του για τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και υποστήριξης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας και η θλίψη

Λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην Ντάουνινγκ Στριτ, στις 20 Ιουλίου, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ είχε εκφράσει τη βαθιά του λύπη. Η θλίψη του οφειλόταν στο γεγονός ότι η νόσος Αλτσχάιμερ εμπόδιζε τον 80χρονο πατέρα του να συνειδητοποιήσει πλήρως ότι ο γιος του επρόκειτο να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει: «Είναι θλιβερό, επειδή θα ήταν υπερήφανος». Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία του στην πολιτική οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, και στον πατέρα του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πορεία της ζωής του και στην επίτευξη των στόχων του.

Η αδυναμία του Ρόι Μπέρναμ να αντιληφθεί το επίτευγμα του γιου του αποτελούσε ένα προσωπικό βάρος για τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε πάντα εκφράσει τον σεβασμό και την αγάπη του προς τον πατέρα του. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε την ανθρώπινη πτυχή του πρωθυπουργού και την επίδραση της οικογενειακής του κατάστασης στην προσωπική του ζωή.

Ακυρώσεις στο επίσημο πρόγραμμα

Λόγω του πένθους, ο Άντι Μπέρναμ αναγκάστηκε να ακυρώσει σημαντικές επίσημες υποχρεώσεις που είχε προγραμματίσει. Για τη σημερινή ημέρα, ο πρωθυπουργός επρόκειτο να προεδρεύσει σε μια στρογγυλή τράπεζα. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετείχαν επικεφαλής επιχειρήσεων και τοπικοί αξιωματούχοι, με σκοπό τη συζήτηση κρίσιμων θεμάτων.

Επιπλέον, για αύριο Τρίτη, είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του. Η συνεδρίαση αυτή, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι της κυβερνητικής λειτουργίας, επίσης ακυρώθηκε. Οι ακυρώσεις αυτές αναδεικνύουν την προτεραιότητα που έδωσε ο πρωθυπουργός στο προσωπικό του πένθος, αναστέλλοντας τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Με πληροφορίες από: Topontiki