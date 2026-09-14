Η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάζει αιτήματα άρσης ασυλίας για Κωνσταντοπούλου, Λαζαρίδη και Αυγενάκη

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια ημέρα που χαρακτηρίζεται από «μποτιλιάρισμα» υποθέσεων. Το κοινοβουλευτικό όργανο καλείται να γνωμοδοτήσει επί αιτημάτων άρσης βουλευτικής ασυλίας που αφορούν τρεις εν ενεργεία βουλευτές. Συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί αιτήματα για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι δικογραφίες που αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής Δεοντολογίας θα βρεθούν δύο ξεχωριστές δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί να συζητηθούν πριν από τις θερινές διακοπές των εργασιών της Βουλής. Ωστόσο, η εξέτασή τους είχε αναβληθεί κατόπιν σχετικών αιτημάτων, με την απόφαση να μετατεθεί για μετά την επανέναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η πρώτη εκ των δύο δικογραφιών προέρχεται από έγκληση που έχει καταθέσει αστυνομικός, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Μεταγωγών Λάρισας. Η αστυνομικός καταλογίζει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πράξεις βιντεοσκόπησης και ανάρτησης του σχετικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την έγκληση, αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συναίνεσή της, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

Η δεύτερη δικογραφία που θα εξεταστεί αφορά μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης. Ο κ. Σεβαστίδης εγκαλεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα δημόσια και μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση. Η Επιτροπή θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και να γνωμοδοτήσει για την άρση της ασυλίας της βουλευτού.

Το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Δεοντολογίας έχει επίσης προγραμματιστεί να εξεταστεί το αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο αίτημα προέκυψε μετά από μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του από δικηγόρο. Η Επιτροπή θα εξετάσει την υπόθεση για να διαμορφώσει τη γνωμοδότησή της.

Η μήνυση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη αφορά κατηγορίες για απάτη, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου. Η προκληθείσα ζημία από την εν λόγω πράξη, σύμφωνα με τις αναφορές, εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Η υπόθεση συνδέεται ειδικότερα με ένα πτυχίο από κολέγιο, το οποίο ο βουλευτής φέρεται να είχε καταθέσει σε επίσημα έγγραφα.

Η μηνυτήρια αναφορά κατά του Λευτέρη Αυγενάκη

Τέλος, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα ασχοληθεί και με το αίτημα άρσης της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη. Το αίτημα αυτό βασίζεται σε μηνυτήρια αναφορά που έχει υποβάλει ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Στέφανος Κασσελάκης. Η παρουσία του κ. Κασσελάκη στην υπόθεση προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην εξέταση του θέματος.

Η μηνυτήρια αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος του Λευτέρη Αυγενάκη σχετίζεται με μια καταγγελία περί κατάθεσης ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί και να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν συντρέχουν λόγοι για την άρση της βουλευτικής ασυλίας, προκειμένου να προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση της καταγγελίας.

Με πληροφορίες από: Newsit