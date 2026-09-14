Ο Μιχάλης Χουρδάκης για τη νέα κοινωνική πλειοψηφία και τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ

Σε άρθρο-παρέμβαση προχώρησε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ, Μιχάλης Χουρδάκης, αναλύοντας τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Χουρδάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του κόμματος για τα κόκκινα δάνεια και το δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς και στην ουσιαστική δοκιμασία που περνά ο προοδευτικός χώρος αυτή την περίοδο. Το κείμενο του βουλευτή εστιάζει στην ικανότητα μιας παράταξης να δημιουργεί τη νέα κοινωνική πλειοψηφία που απαιτεί η εποχή, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η επέτειος του ΠΑΣΟΚ και το βλέμμα στο μέλλον

Ο Μιχάλης Χουρδάκης ξεκινά το άρθρο του αναφερόμενος στην επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, την οποία το κόμμα τιμά κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Περιγράφει αυτή τη στιγμή ως μια χαρούμενη στιγμή φυσιολογικής μνήμης, ωστόσο προτείνει να περάσει γρήγορα, καθώς, όπως αναφέρει, το ερώτημα που έχει σημασία δεν είναι η περηφάνια για το 1974, αλλά το τι έχει να πει το ΠΑΣΟΚ το 2026.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η ιστορική δικαίωση μιας πολιτικής παράταξης δεν έγκειται στο παρελθόν της. Αντιθέτως, βρίσκεται στην ικανότητά της να δημιουργεί, κάθε φορά, τη νέα κοινωνική πλειοψηφία που η εκάστοτε εποχή χρειάζεται. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συγκρότηση σύγχρονης κοινωνικής συμμαχίας

Ο κ. Χουρδάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κρίνεται σήμερα από τα επιτεύγματα του παρελθόντος, όπως αυτά που αφορούν το κράτος πρόνοιας ή τα δικαιώματα, τα οποία χαρακτηρίζει ως σαφή κεκτημένα και όχι ως επιχειρήματα για το παρόν. Η κρίση του κόμματος, κατά τον ίδιο, έγκειται στο αν μπορεί να συγκροτήσει μια σύγχρονη κοινωνική συμμαχία, η οποία θα συσπειρωθεί γύρω από τα προβλήματα που βιώνει πραγματικά ο κόσμος σήμερα.

Ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα, ο βουλευτής επισημαίνει ως το βαθύτερο το δημογραφικό ζήτημα. Υπογραμμίζει ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή στατιστική προειδοποίηση για το 2050, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα επείγον πρόβλημα του σήμερα, που απαιτεί άμεσες λύσεις και προσοχή από τον πολιτικό κόσμο.

Το δημογραφικό ζήτημα και οι προκλήσεις για την οικογένεια

Ειδικότερα για το δημογραφικό, ο Μιχάλης Χουρδάκης αναφέρει ότι μια ολόκληρη γενιά καθυστερεί ή αναβάλλει οριστικά την απόφαση να δημιουργήσει οικογένεια. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν οφείλεται σε έλλειψη επιθυμίας, αλλά σε συγκεκριμένα πρακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα.

Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν την αδυναμία εύρεσης στέγης με σταθερό κόστος, την έλλειψη σταθερής εργασίας, καθώς και την απουσία του απαραίτητου χρόνου και της ασφάλειας που απαιτεί μια τόσο σημαντική απόφαση. Ο κ. Χουρδάκης υποστηρίζει ότι το δημογραφικό πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με εκκλήσεις πατριωτισμού, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως η παροχή στέγης, η εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος και η ανάπτυξη υποδομών φροντίδας.

Η μεσαία τάξη και οι προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια

Στη μέση αυτής της εξίσωσης, όπως αναφέρει ο βουλευτής, βρίσκεται η μεσαία τάξη, η οποία αντιμετωπίζει πολλαπλές πιέσεις. Η μεσαία τάξη είναι στριμωγμένη ανάμεσα στην ακρίβεια και τη στασιμότητα των εισοδημάτων της, ενώ συχνά βρίσκεται κάτω από το βάρος δανείων που δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, με κριτήρια αντίστοιχα του νόμου 3869/2010. Επιπλέον, προτείνεται το δικαίωμα του δανειολήπτη να εξαγοράσει ο ίδιος το δάνειό του στην ίδια τιμή, προτού αυτό περάσει σε κάποιο fund. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ ζητά έναν πραγματικά υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει ουσιαστικές δεσμεύσεις για τους πιστωτές και όχι μόνο για τους οφειλέτες.

Οι ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και η φυγή επιστημόνων

Πέρα από τα παραπάνω ζητήματα, ο Μιχάλης Χουρδάκης αναφέρεται και στην κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας. Επισημαίνει ότι το σύστημα υπολειτουργεί ακριβώς την περίοδο που η κοινωνία το χρειάζεται περισσότερο. Αυτή η υπολειτουργία εκδηλώνεται με λίστες αναμονής, σημαντικά κενά σε προσωπικό και εφημερεύοντα νοσοκομεία που λειτουργούν στα όριά τους, αδυνατώντας να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των πολιτών.

Ταυτόχρονα, ο βουλευτής θίγει το πρόβλημα της φυγής μιας ολόκληρης γενιάς επιστημόνων στο εξωτερικό. Οι επιστήμονες αυτοί, όπως αναφέρει, αναγκάζονται να αναζητήσουν ευκαιρίες εκτός Ελλάδας, καθώς δεν βρίσκουν στη χώρα τον κατάλληλο χώρο, τον μισθό και τις προοπτικές εξέλιξης που θα τους επέτρεπαν να παραμείνουν και να προσφέρουν στην πατρίδα τους.

Με πληροφορίες από: Reader