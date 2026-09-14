Ηλεκτρονική παραβίαση στον λογαριασμό του Χάρη Θεοχάρη στο Χ

Ο προσωπικός λογαριασμός του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ παραβιάστηκε, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 το γραφείο του. Η παραβίαση διαπιστώθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με τις αρμόδιες αρχές και την ίδια την πλατφόρμα να έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτηση του λογαριασμού. Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή του κοινού, καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό μετά την ημερομηνία της παραβίασης δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το γραφείο του.

Η διαπίστωση της παραβίασης

Η παραβίαση του λογαριασμού του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στην πλατφόρμα Χ έγινε αντιληπτή το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή, ο προσωπικός λογαριασμός του κ. Θεοχάρη τέθηκε εκτός του ελέγχου του ίδιου και του γραφείου του.

Το γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών προέβη σε επίσημη ανακοίνωση τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενημερώνοντας το κοινό για το συμβάν και τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί. Η άμεση ενημέρωση κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή παρεξηγήσεων σχετικά με τυχόν αναρτήσεις ή δραστηριότητες στον λογαριασμό.

Άμεσες ενέργειες και ενημέρωση αρχών

Μετά τη διαπίστωση της παραβίασης, το γραφείο του Χάρη Θεοχάρη προχώρησε άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες. Έχει ήδη ενημερωθεί η ίδια η πλατφόρμα Χ, προκειμένου να λάβει γνώση του περιστατικού και να συνδράμει στην επίλυσή του.

Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την ηλεκτρονική επίθεση στον λογαριασμό του υφυπουργού. Η ενημέρωση των αρχών αποτελεί τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και λογαριασμών, ιδίως όταν αφορούν δημόσια πρόσωπα.

Προειδοποίηση για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα

Το γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει καταγραφεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό μετά την ημερομηνία της παραβίασης. Διευκρινίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε ανάρτηση ή ενέργεια πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του λογαριασμού στο Χ δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη προσωπικά ούτε από το γραφείο του.

Αυτή η προειδοποίηση έχει ως στόχο να αποτρέψει την παραπληροφόρηση και να διασφαλίσει ότι το κοινό δεν θα αποδώσει στον υφυπουργό περιεχόμενο που ενδεχομένως να έχει αναρτηθεί από τους παραβάτες. Το γραφείο του κ. Θεοχάρη τονίζει ότι ο ίδιος δεν έχει πλέον τον έλεγχο του λογαριασμού του.

Διαδικασία ανάκτησης σε εξέλιξη

Οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτηση του προσωπικού λογαριασμού του Χάρη Θεοχάρη στην πλατφόρμα Χ βρίσκονται σε εξέλιξη. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τη συνεργασία με την πλατφόρμα και τις εθνικές αρχές, με στόχο την αποκατάσταση του ελέγχου στον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού.

Η διαδικασία ανάκτησης είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση της ψηφιακής ασφάλειας του υφυπουργού και την αποτροπή περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του. Το γραφείο του κ. Θεοχάρη εργάζεται για να διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή επαναφορά του λογαριασμού στην κατοχή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit