Οι διευκρινίσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Καθαρά προσωπική θέση, όχι κυβερνητική»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε εκ νέου σήμερα, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τα σχόλιά του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η θέση που εξέφρασε είναι «καθαρά προσωπική» και δεν αντικατοπτρίζει την κυβερνητική πολιτική ή τον σχεδιασμό.

Η αρχική δήλωση, η οποία έγινε την Παρασκευή, είχε προκαλέσει «θύελλα αντιδράσεων», καθώς ο κ. Μαρινάκης είχε υποστηρίξει ότι «το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να δίνεται για πάνω από δύο μήνες».

Η αρχική τοποθέτηση και οι αντιδράσεις

Την Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε προβεί σε δηλώσεις που αφορούσαν το επίδομα ανεργίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, είχε εκφράσει την άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση οδήγησε σε έναν ευρύ «σάλο», με πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν τον κ. Μαρινάκη να επανέλθει στο θέμα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Διευκρινίσεις για την προσωπική θέση

Σε συνέχεια των αντιδράσεων, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε σήμερα ότι η θέση του είναι «καθαρά προσωπική» και τόνισε πως «δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ζούμε στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της», υπονοώντας ότι οι δηλώσεις του απομονώθηκαν από το συνολικό τους πλαίσιο.

Επανέλαβε ότι η απάντηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αρνητική ως προς την υποτιθέμενη κυβερνητική πρόθεση. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η θέση του προβλήθηκε «μισή», καθώς ένα σημαντικό μέρος της αποσιωπήθηκε.

Η πρόταση για επιδότηση εργασίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η πλήρης προσωπική του θέση περιελάμβανε την πρόταση, μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η τελευταία φράση έχει «αποσιωπηθεί» από τη δημόσια συζήτηση.

Διευκρίνισε ότι η πρότασή του αφορά την «επιδότηση εργασίας» και όχι την εγκατάλειψη των ανέργων, χρησιμοποιώντας τη φράση «όχι να πετάμε κάποιον στον Καιάδα». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η σκέψη του βασίζεται στο γεγονός ότι «ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει κατάστημα ή βιομηχανία που να διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενο».

Προηγούμενες τοποθετήσεις και ειδική μέριμνα

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι έχει εκφράσει αυτή τη θέση και στο παρελθόν. Στο πλαίσιο των προηγούμενων τοποθετήσεών του, είχε αναφερθεί και στην ανάγκη για «ειδική μέριμνα προστασίας για μητέρα ή μακροχρόνια άνεργων».

Αυτό υποδηλώνει ότι η προσωπική του προσέγγιση στο ζήτημα της ανεργίας περιλαμβάνει και την προστασία ευάλωτων ομάδων, πέρα από τη γενική μετατροπή του επιδόματος σε επιδότηση εργασίας.

Κριτική στην αντιπολίτευση και ο διάλογος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς την «θλιβερή». Ειδικότερα, δήλωσε ότι, ενώ δεν περίμενε κάτι από κόμμα που είχε «σχέσεις με Μαδούρο», τον εξέπληξε η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, υποστηρίζει ότι ένας πολιτικός δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές θέσεις.

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση στον σχεδιασμό πολιτικής» σχετικά με την αρχική του δήλωση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συμμετέχει στον διάλογο «χωρίς να φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη».

Με πληροφορίες από: Reader