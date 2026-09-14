Η κυβέρνηση αναμένει τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και την κλιμάκωση στα εθνικά θέματα

Οι πρώτες μετρήσεις της κοινής γνώμης αναμένονται να δείξουν εάν οι πρόσφατες εξαγγελίες, η οικονομική ατζέντα και η κλιμάκωση στα εθνικά θέματα μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό κλίμα. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκει να μετατρέψει την αρχική ώθηση που κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις προς την κυβερνητική παράταξη σε μια σταθερή ανάκαμψη. Η στρατηγική αυτή συμπυκνώθηκε με την πρόσφατη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο.

Η στρατηγική μετά τη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει συνέχεια στις εξαγγελίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι βασικοί άξονες της φθινοπωρινής αντεπίθεσης συγκροτούνται γύρω από την εθνική ασφάλεια, την οικονομική συνέπεια και τις παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το Μαξίμου αντιμετωπίζει την πρόκληση να πείσει τους πολίτες ότι η κυβερνητική σταθερότητα έχει προσωπικό αντίκρισμα. Αυτό μεταφράζεται στην προσφορά περισσότερου διαθέσιμου εισοδήματος, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών και στη μείωση της ανασφάλειας.

Η επίσκεψη στο Καστελλόριζο και ο συμβολισμός της

Η επιλογή του ακριτικού νησιού, του Καστελλόριζου, για την επίσκεψη του πρωθυπουργού απέκτησε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Η επίσκεψη αυτή συνέπεσε χρονικά με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός, ανακαλώντας την εικόνα του 2010, όταν από το Καστελλόριζο ανακοινώθηκε η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, επιχείρησε να συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με τις επώδυνες οικονομικές μνήμες. Απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τοποθέτησε την κυβερνητική υπόσχεση για ανάπτυξη με δημοσιονομική ασφάλεια.

Η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Η παρούσα κατάσταση διαμορφώνει μια σύγκρουση αξιοπιστίας, με το Μαξίμου να διεκδικεί τον ρόλο του εγγυητή απέναντι στον κίνδυνο νέων περιπετειών. Το αφήγημα της αξιοπιστίας αφορά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε προτάσεις που αφορούν τα εισοδήματα, τον ΦΠΑ και την ενέργεια, διεκδικώντας ευθέως την κυβερνητική αλλαγή. Ωστόσο, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία περιείχε αναφορές στο «λεφτά υπάρχουν», υποδεικνύει ότι η μάχη θα δοθεί στην κοστολόγηση και στην εφαρμοσιμότητα των προγραμμάτων. Η κυβέρνηση επιθυμεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη δυσαρέσκεια για τη σημερινή κατάσταση στη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών διακυβέρνησης.

Κοινωνικό μήνυμα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Παράλληλα με την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στο κοινωνικό της μήνυμα. Στο Καστελλόριζο ανακοινώθηκε η παροχή ενός ετήσιου μισθολογικού κινήτρου ύψους 5.000 ευρώ. Αυτό το κίνητρο απευθύνεται σε όσους υπηρετούν στις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε αντίστοιχη ενίσχυση ανά νοικοκυριό, η οποία θα περιλαμβάνει προσαύξηση για τα παιδιά. Η εικόνα των παρεμβάσεων συμπληρώνεται με τη δωρεάν στέγαση των δημόσιων λειτουργών, την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού και τις παρεμβάσεις στις υποδομές. Πολιτικά, ο στόχος είναι η κρατική παρουσία να γίνεται αντιληπτή μέσα από την παροχή λύσεων σε αναγνωρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Η προβολή των μέτρων και η πρόκληση του χρόνου

Το ίδιο μοντέλο προβολής επιδιώκεται να επεκταθεί και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, με εξειδίκευση ανά κοινωνική ομάδα. Η επίκληση του «διαβατηρίου αξιοπιστίας» εξυπηρετεί αυτήν την προσπάθεια, καθώς όσα έχουν ήδη εφαρμοστεί παρουσιάζονται ως εγγύηση για τις επόμενες δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη χρονική απόσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένα μέρος των παρεμβάσεων που έχουν εξαγγελθεί εκτείνεται πέρα από τη σημερινή κυβερνητική θητεία. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι άμεσες και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki