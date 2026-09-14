Ινδία: Τεχνικός δέθηκε σε κεραία κινητής τηλεφωνίας λόγω κακού σήματος

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδία, και συγκεκριμένα στο χωριό Hardauli, το οποίο ανήκει στην περιοχή Fatehpur του Uttar Pradesh. Κάτοικοι της περιοχής, εξοργισμένοι από την κακή ποιότητα σήματος στα κινητά τους τηλέφωνα, προχώρησαν στην πράξη να δέσουν έναν τεχνικό σε κεραία εταιρίας παρόχου κινητής τηλεφωνίας, ως μέσο τιμωρίας και διαμαρτυρίας. Το συμβάν αυτό, που αρχικά ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Η οργή των κατοίκων για την προβληματική κάλυψη

Η δράση των κατοίκων του Hardauli ήταν αποτέλεσμα της έντονης και μακροχρόνιας δυσαρέσκειάς τους για τα προβλήματα συνδεσιμότητας. Οι ίδιοι οι κάτοικοι υποστήριξαν με έμφαση ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή τους για ένα διάστημα που αγγίζει τα δύο χρόνια. Αυτή η κατάσταση διαρκούς προβλήματος προκαλούσε ιδιαίτερη αγανάκτηση, δεδομένου ότι στην περιοχή τους έχει εγκατασταθεί κεραία τηλεπικοινωνιών, η οποία, ωστόσο, δεν φαινόταν να επιλύει το ζήτημα της επαρκούς κάλυψης.

Η έλλειψη ικανοποιητικής κάλυψης ήταν ένα από τα βασικά σημεία της διαμαρτυρίας τους, με τους κατοίκους να εστιάζουν ιδιαίτερα στην προβληματική υπηρεσία 5G. Μάλιστα, προκειμένου να τεκμηριώσουν την κατάσταση και να αποδείξουν την έλλειψη ικανοποιητικής κάλυψης, οι κάτοικοι κατέγραψαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αργότερα συνέβαλαν στη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Ο τεχνικός Aditya Bhan Singh στο επίκεντρο

Ο τεχνικός που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού του ασυνήθιστου περιστατικού ονομάζεται Aditya Bhan Singh. Είχε μεταβεί στην περιοχή του Hardauli με συγκεκριμένο σκοπό: να εξετάσει από κοντά τα αναφερόμενα προβλήματα συνδεσιμότητας του δικτύου. Η παρουσία του στην περιοχή, ωστόσο, πήρε μια απρόσμενη τροπή, καθώς οι κάτοικοι τον αντιμετώπισαν με έντονη δυσαρέσκεια.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο Aditya Bhan Singh περικυκλώθηκε από τους εξαγριωμένους κατοίκους. Φέρεται να τον κράτησαν παρά τη θέλησή του, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαίτησή τους για την άμεση αποκατάσταση της προβληματικής υπηρεσίας. Ως πράξη τιμωρίας και ταυτόχρονα ως μέσο πίεσης προς την εταιρία, οι κάτοικοι τον έδεσαν πάνω στην κεραία της κινητής τηλεφωνίας. Το γεγονός αυτό, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφηκε λεπτομερώς σε βίντεο από τους ίδιους τους κατοίκους.

Η κινητοποίηση των αρχών μετά τη δημοσιοποίηση

Το περιστατικό ήρθε σε γνώση των αρχών μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο, το οποίο έδειχνε τον τεχνικό δεμένο πάνω στην κεραία, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών στην περιοχή. Η διάδοση του υλικού αυτού συνέβαλε στην ταχεία αντίδραση και στην έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσημα ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το συμβάν, προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες και να αποδώσει ευθύνες. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν σε νομικές ενέργειες. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν, πέντε άτομα που φέρονται να συνδέονται άμεσα με το περιστατικό τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς η διαδικασία της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki