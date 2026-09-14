Το πολιτικό «crash test» της 90ής ΔΕΘ: Ποιοι διαμόρφωσαν την ατζέντα

Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, έφτασε στο τέλος του ο μεγάλος πολιτικός κύκλος της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ένα ιδιότυπο «crash test» για τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες πριν η Ελλάδα εισέλθει στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.

Κριτήρια αξιολόγησης και πολιτικά οφέλη

Η ΔΕΘ δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό τηλεοπτικό debate όπου μοιράζονται βαθμοί, ούτε αρκεί μόνο η καλύτερη ομιλία ή η παρουσίαση πληθώρας μέτρων. Υπάρχουν συγκεκριμένα και αρκετά αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών. Βασικός στόχος ήταν να φανεί ποιος κατάφερε να διαμορφώσει την πολιτική ατζέντα και να αναγκάσει τους αντιπάλους του να συζητήσουν τις προτάσεις του.

Επιπλέον, εξετάστηκε ποιος πολιτικός άνοιξε νέα μέτωπα και, κυρίως, ποια παρουσία συνέχισε να παράγει πολιτική συζήτηση και μετά το τέλος των εμφανίσεων. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η φετινή ΔΕΘ ανέδειξε κερδισμένους, αλλά και πολιτικούς που πέτυχαν μόνο μέρος των στόχων τους. Παράλληλα, υπήρξαν παρουσίες οι οποίες, παρά τον διαθέσιμο χρόνο και το βήμα που τους δόθηκε, δεν κατάφεραν να μεταβάλουν ουσιαστικά τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός, είχε εκ των πραγμάτων ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ήταν αυτός που άνοιξε τον πολιτικό κύκλο της ΔΕΘ, έχοντας στη διάθεσή του ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών μέτρων. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη στην αφετηρία της μεγάλης πορείας προς τις εκλογές του 2027.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έδωσαν στην κυβέρνηση την πρώτη θέση στην ειδησεογραφία. Η παρουσία του διαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό την ατζέντα της εβδομάδας, καθώς σχεδόν όλοι οι πολιτικοί που ακολούθησαν κλήθηκαν να απαντήσουν είτε στις οικονομικές εξαγγελίες είτε στα διλήμματα που έθεσε ο πρωθυπουργός.

Οικονομικές εξαγγελίες και τετραετής σχεδιασμός

Ανάμεσα στις βασικές οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μικτά. Το μέτρο αυτό αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου του 2027. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν φορολογικές παρεμβάσεις που εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα τετραετίας.

Αυτά τα μέτρα και ο συνολικός σχεδιασμός αποτέλεσαν κεντρικό σημείο της κυβερνητικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. Οι εξαγγελίες αυτές είχαν ως στόχο να δώσουν ένα στίγμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια.

Πολιτική στρατηγική και άνοιγμα μετώπων

Πολιτικά, ίσως σημαντικότερο από τα ίδια τα μέτρα ήταν το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έδειξε από τη Θεσσαλονίκη τον δρόμο προς τις κάλπες. Ταυτόχρονα, καθόρισε τους αντιπάλους που επιθυμεί απέναντί του στην προεκλογική περίοδο. Επιτέθηκε επανειλημμένα στο ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «ροζ ΣΥΡΙΖΑ» και αναφορές στα «τρακτέρ».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το δίλημμα της κυβερνησιμότητας, ειρωνευόμενος το ενδεχόμενο μιας «κυβέρνησης των ηττημένων». Με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησε να θέσει τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Αποτίμηση της πρωθυπουργικής παρουσίας

Το αποτέλεσμα ως προς τον δεύτερο, ίσως σημαντικότερο, στόχο του πρωθυπουργού, δηλαδή να σηματοδοτήσει ένα ισχυρό πολιτικό «restart» της κυβέρνησης, είναι περισσότερο αμφίσημο. Η ΔΕΘ δεν φαίνεται να δημιούργησε μέχρι στιγμής κάποια θεαματική αλλαγή του πολιτικού κλίματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη έχοντας σταθεροποιήσει το κυβερνητικό αφήγημα και έχοντας χαράξει την εκλογική του στρατηγική. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξαφανίσει τη φθορά που η κυβέρνηση «κουβαλούσε» μαζί της όταν ανέβαινε στη ΔΕΘ.

Με πληροφορίες από: Topontiki