Γαλλία: Λε Πεν και Μελανσόν στην κορυφή της κούρσας για τις προεδρικές εκλογές του 2027

Η επικεφαλής της άκρας δεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, διατηρεί το προβάδισμά της στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο αντίπαλός της από την αριστερά, Ζαν-Λικ Μελανσόν, εμφανίζεται δεύτερος στα περισσότερα από τα εξεταζόμενα σενάρια. Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος, καθώς η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στο τέλος της.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης για τον πρώτο γύρο

Η δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Toluna Harris Interactive μεταξύ 8 και 10 Σεπτεμβρίου, δείχνει ότι η Μαρίν Λε Πεν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών. Το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από το συγκεκριμένο σενάριο υποψηφιοτήτων που ελέγχθηκε από την εταιρεία.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, υποψήφιος του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), φαίνεται να εξασφαλίζει τη θέση του στον δεύτερο γύρο σε τουλάχιστον τρία από τα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν. Σε ένα τέταρτο σενάριο, ο Μελανσόν έρχεται ισόπαλος στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, η Μαρίν Λε Πεν φαίνεται να τον κερδίζει εύκολα σε μια πιθανή αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο.

Το πολιτικό κέντρο και η πόλωση του εκλογικού σώματος

Καθώς η δεύτερη και τελευταία θητεία του Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει στο τέλος της, ο πρόεδρος, ο οποίος δεν χαίρει ιδιαίτερης δημοτικότητας, αφήνει πίσω του ένα αποδεκατισμένο πολιτικό κέντρο. Παράλληλα, η γαλλική οικονομία εμφανίζεται εξασθενημένη, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό έδαφος για την ενίσχυση σκληροπυρηνικών κομμάτων.

Αυτή η κατάσταση ανοίγει χώρο για δυνάμεις όπως το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) του Μελανσόν και ο Εθνικός Συναγερμός της Λε Πεν. Η αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού τοπίου, όπως αναδεικνύεται από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Οι προηγούμενες υποψηφιότητες των πρωταγωνιστών

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει ήδη διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας τρεις φορές στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2012, του 2017 και του 2022. Ωστόσο, σε καμία από αυτές τις αναμετρήσεις δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Αντίστοιχα, η Μαρίν Λε Πεν έχει επίσης υπάρξει υποψήφια για την προεδρία τρεις φορές. Η ίδια κατάφερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο τόσο το 2017 όσο και το 2022, αντιμετωπίζοντας και τις δύο φορές τον Εμανουέλ Μακρόν, από τον οποίο και ηττήθηκε.

Η θέση της κεντροδεξιάς

Στο χώρο της κεντροδεξιάς, ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, αναδεικνύεται ως ο μόνος υποψήφιος που καταφέρνει να προηγείται του Ζαν-Λικ Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν από τη δημοσκόπηση. Σε ένα άλλο σενάριο, ο Φιλίπ εμφανίζεται ισόπαλος με τον Μελανσόν.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που ανήκουν στον κεντροδεξιό χώρο ακολουθούν πίσω από τον Εντουάρ Φιλίπ σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. Αυτό δείχνει μια δυσκολία του πολιτικού κέντρου να ανακτήσει την δυναμική του ενόψει των προσεχών προεδρικών εκλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit