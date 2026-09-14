Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο πλαίσιο για ιδιωτικά ιατρεία και απαγόρευση διαφημίσεων

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι επίκειται η ψήφιση νέου νόμου, ο οποίος θα καθορίσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και θα εισαγάγει ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτών. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πλήρης απαγόρευση των διαφημίσεων για τις εν λόγω υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Νέο ψηφιακό εργαλείο για τον έλεγχο των ιατρείων

Στο επίκεντρο των προτεινόμενων αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη ενός νέου app, το οποίο θα προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της νομιμότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ιδιωτικών ιατρείων. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι ασθενείς θα μπορούν να διαπιστώνουν εάν ένα ιατρείο διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας και ποιες συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί.

Ο υπουργός εξήγησε ότι ο νέος νόμος θα προβλέπει την υποχρεωτική ύπαρξη ενός QR code σε κάθε ιατρείο. Οι πολίτες, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο, θα μπορούν να σκανάρουν αυτόν τον κωδικό. Η διαδικασία αυτή θα τους παρέχει άμεσα και με σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με «τι άδεια έχει και τι μπορεί να κάνει και τι όχι» το συγκεκριμένο ιατρείο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καθολική απαγόρευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο που προανήγγειλε ο κ. Γεωργιάδης αφορά την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μακροβιότητα. Ο υπουργός επανέλαβε τη σταθερή του θέση επί του θέματος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείται. Θα απαγορευτούν όλα».

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ρύθμισης και ελέγχου των συγκεκριμένων ιατρικών υπηρεσιών, με στόχο την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές πρακτικές και την εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν είναι ακριβείς και σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαγόρευση θα καλύπτει όλες τις μορφές διαφήμισης στο διαδίκτυο για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Προηγούμενα αιτήματα ιατρικών φορέων

Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι η ανάγκη για συζήτηση και αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων είχε τεθεί από ιατρικούς φορείς πολύ πριν από το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, καθώς και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), είχαν ζητήσει από τον κ. Γεωργιάδη την έναρξη διαβουλεύσεων για το θέμα αυτό. Το γεγονός υποδηλώνει ότι υπήρχε ήδη προβληματισμός στον ιατρικό κόσμο σχετικά με την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα των ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και οι παραβάσεις του νόμου

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε λεπτομερώς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκαν οι επίμαχες ιατρικές πράξεις διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «clinic» στον τίτλο και στις διαφημίσεις τους, παρόλο που στην πραγματικότητα επρόκειτο για «ένα απλό παθολογικό ιατρείο».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν διενεργηθεί ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν καλύπτονταν από την άδεια λειτουργίας του. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι υπήρξε «παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των ασθενών», γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πλασμαφαίρεση, την οποία ο υπουργός χαρακτήρισε ως «πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους». Μεταξύ των πιθανών κινδύνων που ανέφερε είναι και η ανακοπή. Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται». Για την υπόθεση αυτή, έχουν ήδη συλληφθεί οι δύο ιδιώτες γιατροί που εμπλέκονται.

Με πληροφορίες από: Reader