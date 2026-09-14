Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε εκλογικό τμήμα μετά από καβγά για τη σειρά

Τραγική κατάληξη είχε μια διένεξη για τη σειρά αναμονής σε εκλογικό τμήμα στις νότιες Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15. Τα αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες Κυριακή, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην αυτόνομη περιφέρεια Μπανγκσαμόρο, μια περιοχή με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, όπου διεξάγεται ο πρώτος γύρος τοπικών εκλογών.

Η ψηφοφορία αυτή αποτελεί την κατάληξη μιας διακοπτόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και οδήγησε στη δημιουργία της αυτόνομης περιφέρειας. Η περιοχή, αν και μέρος ενός αρχιπελάγους με κατά πλειοψηφία καθολικό πληθυσμό, έχει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία συγκρούσεων.

Αιματηρή διένεξη για τη σειρά αναμονής

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κοταμπάτο, Τζιμπίν Μπονγκαγιάο, περιέγραψε τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην ανταλλαγή πυρών. Όπως εξήγησε, η ένταση ξεκίνησε όταν μέλη αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων διαπληκτίστηκαν για το δικαίωμα να ψηφίσουν πρώτοι, μπροστά σε ένα σχολείο που είχε μετατραπεί σε εκλογικό τμήμα στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Αρχικά, η διένεξη αφορούσε τις θέσεις στην ουρά αναμονής μεταξύ δύο ομάδων. Ωστόσο, ο καβγάς γρήγορα κλιμακώθηκε σε αψιμαχία, η οποία εκτραχύνθηκε και κατέληξε σε πυροβολισμούς σε έναν τομέα γεμάτο κόσμο, προκαλώντας τον θάνατο τριών ατόμων και τον τραυματισμό δεκαπέντε.

Το ιστορικό πλαίσιο των εκλογών

Οι εκλογές στην αυτόνομη περιφέρεια Μπανγκσαμόρο διεξάγονται έπειτα από δεκαετίες πολέμου ανάμεσα στις αρχές και αυτονομιστές. Η ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την περιοχή, σηματοδοτώντας την κατάληξη μιας μακράς ειρηνευτικής διαδικασίας που είχε αρχίσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Αυτή η διαδικασία οδήγησε στη δημιουργία της αυτόνομης περιφέρειας Μπανγκσαμόρο, η οποία βρίσκεται στις νότιες Φιλιππίνες. Το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων έχει κατά πλειοψηφία καθολικό πληθυσμό, αλλά η συγκεκριμένη αυτόνομη περιφέρεια χαρακτηρίζεται από μουσουλμανική πλειοψηγία.

Οι εμπλεκόμενες παρατάξεις και η κλιμάκωση

Ο αξιωματικός της αστυνομίας, κ. Μπονγκαγιάο, διευκρίνισε ότι οι άνδρες που αντάλλαξαν πυρά ανήκουν σε αντίπαλες οντότητες. Αυτές οι οντότητες προέκυψαν από το Ισλαμικό Μέτωπο Απελευθέρωσης Μόρο (MILF), το οποίο ήταν επί σειρά ετών η μεγαλύτερη παράταξη ανταρτών των Φιλιππίνων.

Το MILF είχε ηττηθεί έπειτα από ένοπλη σύρραξη που διήρκεσε δεκαετίες και αφορούσε την αυτονομία της περιοχής. Η παρουσία αυτών των αντίπαλων οντοτήτων, με ιστορικό ένοπλης σύγκρουσης, υπογραμμίζει την ευαίσθητη φύση της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή και το πώς μια φαινομενικά μικρή διένεξη μπορεί να οδηγήσει σε αιματηρά επεισόδια.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και προηγούμενα περιστατικά

Η περιοχή της Μπανγκσαμόρο χαρακτηρίζεται από πολιτική βία και οικογενειακές βεντέτες, καθιστώντας τη διεξαγωγή εκλογών δίχως αιματηρά επεισόδια μια μεγάλη επιτυχία, όπως είχαν εκμυστηρευτεί πρόσφατα ηγετικά στελέχη κομμάτων στο Γαλλικό Πρακτορείο. Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Συγκεκριμένα, σε όλη την αυτόνομη περιφέρεια Μπανγκσαμόρο, στο μουσουλμανικό τμήμα της νήσου Μιντανάο, έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 20.000 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Αυτή η ενισχυμένη παρουσία αποσκοπεί στην αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Η ένταση στην περιοχή δεν είναι καινούργια. Τον περασμένο μήνα, μια οχηματοπομπή στην οποία επέβαινε ο υπηρεσιακός επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Φέρντιναντ Μάρκος, είχε γίνει στόχος επίθεσης. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει το διαρκές κλίμα ανασφάλειας και βίας που επικρατεί στην αυτόνομη περιφέρεια.

Νεκρός από έκρηξη κοντά σε εκλογικό τμήμα

Πέρα από την ανταλλαγή πυρών στην Κοταμπάτο, ένα χωριστό και εξίσου τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Ένας άνδρας υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα.

Οι αρχές της αστυνομίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες αυτής της έκρηξης και για το πώς σχετίζεται, αν σχετίζεται, με την ευρύτερη εκλογική βία που πλήττει την περιοχή. Το περιστατικό αυτό προσθέτει στην εικόνα της τεταμένης κατάστασης κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών στις νότιες Φιλιππίνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki