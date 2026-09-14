Θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας: Οριακή νίκη για τους σοσιαλδημοκράτες

Οι βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026, στη Σουηδία, εξελίχθηκαν σε ένα εκλογικό θρίλερ, καθώς τα αποτελέσματα παραμένουν εξαιρετικά αμφίρροπα. Με την ενσωμάτωση σχεδόν του 95% των εκλογικών τμημάτων, οι σοσιαλδημοκράτες φέρεται να έχουν εξασφαλίσει μια οριακή νίκη, δίνοντας μάχη «σώμα με σώμα» με τη συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς για μόλις τρεις έδρες.

Η πορεία των αποτελεσμάτων και η ανατροπή

Η εκλογική νύχτα στη νορδική χώρα σημαδεύτηκε από ανατροπές. Αρχικά, όταν δημοσιεύτηκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα, οι σοσιαλδημοκράτες εξέφρασαν τη χαρά τους. Σουηδικά ΜΜΕ εμφάνιζαν την 59χρονη Μαγκνταλένα Άντερσον να εξασφαλίζει ένα καθαρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της.

Ωστόσο, τις επόμενες ώρες, αυτή η αρχική διαφορά φάνηκε να συρρικνώνεται σημαντικά. Η αρχική αισιοδοξία των σοσιαλδημοκρατών μετριάστηκε καθώς η υπεροχή τους άρχισε να «λιώνει σαν το χιόνι κάτω από τον ήλιο», οδηγώντας σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη κατάσταση.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις έδρες

Με την ενσωμάτωση σχεδόν του 95% των εκλογικών τμημάτων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς εξασφάλιζε 176 έδρες στην επόμενη Βουλή. Αντίθετα, η συμμαχία της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, η οποία βρισκόταν στην εξουσία από το 2022, συγκέντρωνε 173 έδρες.

Για την επίτευξη της πλειοψηφίας στην 349μελή Βουλή της Σουηδίας απαιτούνται 175 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων συμμαχιών είναι οριακή, μόλις τρεις έδρες, καθιστώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτώντας μακρές διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις των ηγετών

Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών, κυρία Μαγκνταλένα Άντερσον, δήλωσε «έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία, εκφράζοντας την επιθυμία της να επιστρέψει στην εξουσία, από την οποία είχε αποχωρήσει το 2022. Απευθυνόμενη σε υποστηρικτές της στη Στοκχόλμη, τόνισε: «Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των μετριοπαθών και απερχόμενος πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, αντέτεινε ότι «το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό». Ο κ. Κρίστερσον μίλησε στους δικούς του υποστηρικτές, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Αναμονή για τα τελικά αποτελέσματα και το μέλλον της διακυβέρνησης

Η αβεβαιότητα για τον ξεκάθαρο νικητή των εκλογών παραμένει, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να μην ανακοινωθούν ακόμη και την Τετάρτη, καθώς απαιτείται η καταμέτρηση των ψήφων του εσωτερικού, δεδομένης της οριακής διαφοράς.

Οι σοσιαλδημοκράτες της κυρίας Άντερσον λάμβαναν το 28,1% των ψήφων, ενώ το κεντρώο κόμμα του κυρίου Κρίστερσον το 19,9%. Παράλληλα, το ποσοστό των ακροδεξιών συρρικνώθηκε από περίπου 20% σε 17,5% των ψήφων. Μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στην επιστροφή της «Μάγκντα» στην πρωθυπουργία ή αν ο Ουλφ Κρίστερσον θα παραμείνει στο αξίωμα, ενδεχομένως ονομάζοντας υπουργούς από την άκρα δεξιά, παρά τη μείωση της εκλογικής τους δύναμης.

Με πληροφορίες από: Newsit