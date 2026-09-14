Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει την πρωτιά ως εκλογικό στόχο και απορρίπτει κυβέρνηση συνεργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τη στρατηγική του με βασικό εκλογικό στόχο την πρωτιά, όπως την ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί, απέκλεισε κάθε σενάριο για κυβέρνηση συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις αποφάσεις του συνεδρίου ως αξιακές και πολιτικές, τονίζοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ απάντησε και στην κριτική που δέχτηκε από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, σχετικά με την επάνοδό του στην πολιτική σκηνή λόγω διαπίστωσης κενού αντιπολίτευσης.

Εκλογικός στόχος η πρωτιά και αποκλεισμός συνεργασιών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στη ΔΕΘ, έθεσε ως ξεκάθαρο εκλογικό στόχο την κατάκτηση της πρωτιάς. Η στρατηγική αυτή, όπως την παρουσίασε, περιλαμβάνει την απόλυτη απόρριψη οποιουδήποτε σεναρίου για κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα κόμματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τον αξιακό και πολιτικό χαρακτήρα των αποφάσεων που λήφθηκαν στο συνέδριο του κόμματος, διαμηνύοντας ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αρκετές αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ απάντησε και στην κριτική του πρόεδρου της ΕΛΑΣ, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην πολιτική ζωή λόγω ενός κενού στην αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ, με 32 βουλευτές, ανέλαβε επιτυχώς τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν καθίσαμε στα πίσω έδρανα για να σχεδιάσουμε την διάλυση της αντιπολίτευσης».

Η θέση για την «κυβέρνηση των ηττημένων»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε ότι δεν είναι εφικτή η δημιουργία μιας «κυβέρνησης των ηττημένων», όπως την αποκαλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επεσήμανε ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, μια θέση που αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής του τοποθέτησης.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το είδος της κυβέρνησης που θα μπορούσε να σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση που αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Επίσης, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούσαν τις προσωπικές του επιλογές, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν επιτύχει τον υψηλό πήχη που έχει θέσει και παραμείνει τρίτο κόμμα, όπως υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Η στάση του χαρακτηρίστηκε από συγκροτημένο πολιτικό λόγο, αποφεύγοντας τις παγίδες των ερωτήσεων.

Πλήθος στην ομιλία της ΔΕΘ και συζητήσεις στελεχών

Η αίθουσα στο Βελλίδειο, όπου πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ήταν κατάμεστη από κόσμο. Η προσέλευση αυτή προκάλεσε διάφορες συζητήσεις και εκτιμήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων. Κάποια στελέχη εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να εκλέξει δύο βουλευτές στην Α’ Θεσσαλονίκης, γεγονός που θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και φωνές που τόνισαν την ανάγκη για εντατική δουλειά από όλους τους παράγοντες του κόμματος, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να μην παραμείνει στην τρίτη θέση, όπως δείχνουν ορισμένες δημοσκοπήσεις. Οι συζητήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Το δείπνο του Παύλου Γερουλάνου στην Καμάρα

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Παύλος Γερουλάνος διοργάνωσε δείπνο για περίπου 100 στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε εστιατόριο στην περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείπνο δεν κλήθηκαν βουλευτές, κάτι που συζητήθηκε ποικιλοτρόπως μεταξύ των παρευρισκομένων και του πολιτικού κόσμου.

Ο ίδιος ο Παύλος Γερουλάνος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος κατά τη διάρκεια της σύναξης, καθώς πήγαινε από τραπέζι σε τραπέζι και από παρέα σε παρέα, συνομιλώντας με τα στελέχη. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος των διεργασιών και των συναντήσεων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ενόψει των προσεχών εκλογικών αναμετρήσεων.

Νέες προσχωρήσεις και πολιτικές τοποθετήσεις

Στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη έδωσαν το παρόν ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, επισφραγίζοντας με την παρουσία τους την προσχώρησή τους στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί τους συνομιλούσαν βουλευτές και άλλα στελέχη του κόμματος, όπως ο Πέτρος Παππάς, ο Κώστας Τσουκαλάς και η Άννα Διαμαντοπούλου, γεγονός που υπογραμμίζει την κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με τις εκλογικές τους τοποθετήσεις, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης αναμένεται να είναι υποψήφιος στην Κέρκυρα. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης βρίσκεται σε συζητήσεις για την υποψηφιότητά του είτε στα Χανιά είτε στον Πειραιά. Στον προθάλαμο των πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και η Μυρτώ Κοροβέση. Παράλληλα, η Νίνα Κασιμάτη, αν και δραστηριοποιείται στον Πειραιά, παραμένει εξαφανισμένη από τα τηλεοπτικά παράθυρα.

Με πληροφορίες από: Newsit