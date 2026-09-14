Σουηδία: Εκλογικό θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφο

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία, καθώς το μπλοκ της κεντροαριστεράς, με επικεφαλής τη Μαγκνταλένα Άντερσον, διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα. Η διαφορά έναντι της κυβερνητικής συμμαχίας του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον είναι μόλις μία έδρα, καθιστώντας την έκβαση αβέβαιη. Η τελική εικόνα των αποτελεσμάτων ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να διαμορφωθεί πλήρως.

Η οριακή μάχη για την κυβέρνηση

Με την καταμέτρηση να έχει φτάσει περίπου στο 90% των ψήφων, τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, με τους Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον στην ηγεσία, εξασφάλιζαν 175 έδρες. Αντίθετα, το δεξιό μπλοκ του Ουλφ Κρίστερσον ακολουθούσε στενά, έχοντας συγκεντρώσει 174 έδρες.

Η μάχη είναι τόσο οριακή που, σύμφωνα με υπολογισμούς της δημόσιας τηλεόρασης SVT στις 22:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδας), μόλις περίπου 20.000 ψήφοι χώριζαν τα δύο στρατόπεδα. Αυτό το μικρό περιθώριο δείχνει πως ακόμα και λίγες χιλιάδες ψήφοι μπορούν να καθορίσουν ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η εξέλιξη της καταμέτρησης

Αρχικά, τα πρώτα exit polls που δημοσιεύτηκαν μετά το κλείσιμο των καλπών είχαν υποδείξει ένα σαφέστερο προβάδισμα για τα κόμματα της αριστεράς. Αυτή η αρχική εικόνα είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Σουηδία βρισκόταν σε τροχιά αλλαγής κυβέρνησης, με μια καθαρή επικράτηση της κεντροαριστεράς.

Ωστόσο, καθώς άρχισαν να ενσωματώνονται τα πραγματικά αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων, η αρχική διαφορά μειώθηκε δραματικά. Η εικόνα μιας εύκολης νίκης εξανεμίστηκε, οδηγώντας στην τρέχουσα κατάσταση όπου η μάχη παραμένει αμφίρροπη μέχρι την τελευταία ψήφο.

Οι δηλώσεις της Μαγκνταλένα Άντερσον

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η Μαγκνταλένα Άντερσον εμφανίστηκε ενώπιον των υποστηρικτών της. Στις δηλώσεις της, επέλεξε να αποφύγει τους πρόωρους πανηγυρισμούς, τονίζοντας την ανάγκη να αναμένουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες θα είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ οριακό». Πρόσθεσε επίσης ότι «Αυτή τη στιγμή, όμως, προηγούμαστε. Αν παραμείνει έτσι, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση. Πρέπει, όμως, να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της καταμέτρησης κάθε ψήφου.

Η θέση του Ουλφ Κρίστερσον

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, επικεφαλής του δεξιού μπλοκ, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τη μάχη χαμένη. Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, δήλωσε ότι «Οι ψηφοφόροι είπαν τη γνώμη τους, αλλά ακόμη δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα».

Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί και στο δικό του στρατόπεδο, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της καταμέτρησης και της οριστικής επικύρωσης των αποτελεσμάτων, τα οποία θα καθορίσουν την επόμενη κυβέρνηση της Σουηδίας.

Η επίδοση των Σοσιαλδημοκρατών

Παρά το οριακό προβάδισμα που διατηρούν, οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το μεγαλύτερο κόμμα της Σουηδίας. Ωστόσο, η επίδοσή τους σε αυτές τις εκλογές φαίνεται να είναι μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην εκλογική αναμέτρηση.

Η τελική έκβαση, όπως έχει αναφερθεί, μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες για να ξεκαθαρίσει πλήρως, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται και κάθε ψήφος αποκτά κρίσιμη σημασία για την τελική σύνθεση του κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki