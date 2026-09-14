Η Νέα Δημοκρατία συγκροτεί «ομάδα κρούσης» για τα τηλεοπτικά παράθυρα

Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκροτήσει μία ειδική ομάδα προσώπων, η οποία θα αναλάβει την επικοινωνιακή μάχη στα τηλεοπτικά κανάλια. Η επιλογή των μελών έγινε με βασικό κριτήριο, εκτός από την επικοινωνιακή τους δεινότητα, την ικανότητά τους να απευθύνονται σε όλους τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η ΝΔ. Αυτό το φάσμα περιλαμβάνει από τους κεντρώους και τους κεντροδεξιούς μέχρι τους καθαρόαιμους δεξιούς.

Τα κριτήρια επιλογής και οι στόχοι της ομάδας

Η «ομάδα κρούσης» της Νέας Δημοκρατίας στα τηλεοπτικά κανάλια έχει επιλεγεί με γνώμονα να δώσει τη μάχη για την κυβέρνηση. Βασικό κριτήριο στην επιλογή των προσώπων αποτελεί η επικοινωνιακή τους δεινότητα, καθώς και η δυνατότητα να προσεγγίσουν διαφορετικά ακροατήρια.

Στόχος είναι η κάλυψη όλου του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά απευθύνεται η ΝΔ, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία με τους κεντρώους, τους κεντροδεξιούς, αλλά και τους καθαρόαιμους δεξιούς ψηφοφόρους.

Πρόσωπα με μετριοπαθές προφίλ

Στην ομάδα περιλαμβάνονται στελέχη που απευθύνονται κυρίως στο μετριοπαθές ακροατήριο. Ο Υπουργός Κ. Πιερρακάκης αναμένεται να έχει συχνές εμφανίσεις, χαρακτηριζόμενος ως μεταρρυθμιστής, αιχμηρός αλλά συγκρατημένων τόνων. Ο λόγος του θεωρείται χαλαρός και προσιτός για τους πολίτες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επίσης μεταρρυθμιστής και χαμηλών τόνων, θα απευθυνθεί κυρίως στο μετριοπαθές ακροατήριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργ. Σχοινάς, διαθέτει ένα πιο ευρωπαϊκό προφίλ. Με τη σημερινή του ιδιότητα, καλείται να επικοινωνήσει πρωτίστως με τον αγροτικό κόσμο, ένα ακροατήριο που περιγράφεται ως απαιτητικό και δυσαρεστημένο. Κατά πολλούς, ο κ. Σχοινάς έχει τα χαρακτηριστικά που θα τον καθιστούσαν ορθή επιλογή αν αντικαταστήσει τον Π. Μαρινάκη, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

Οι εκπρόσωποι της δεξιάς πτέρυγας

Για το άλλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, τους δεξιούς και πολύ δεξιούς, οι οποίοι θεωρούνται πιο επικίνδυνοι για μετακίνηση, έχουν επιλεγεί συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτοί οι ψηφοφόροι ενδέχεται να μετακινηθούν είτε σε υπάρχοντα κόμματα είτε στο υπό ίδρυση κόμμα του Αντ. Σαμαρά.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο Υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θ. Πλεύρης, ο Γραμματέας Κ. Κυρανάκης και ο Μάκης Βορίδης. Ο κ. Βορίδης, όπως αναφέρεται, θα σηκώσει μεγάλο βάρος των τηλεοπτικών αντιπαραθέσεων, καθώς και θεμάτων που θεωρούνται πιο βαριά και δύσκολα για την κυβέρνηση.

Η ειδική περίπτωση του Θόδωρου Ρουσόπουλου

Μία μοναδική κατηγορία στην ομάδα αποτελεί ο πρώην υπουργός Θ. Ρουσόπουλος. Παρόλο που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, έχει αποδεχθεί να συμμετάσχει στην «πρώτη γραμμή» των τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο κ. Ρουσόπουλος θα αξιοποιηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, διότι διαθέτει αδιαμφισβήτητη εμπειρία. Δεύτερον, διότι είναι ένα πρόσωπο που στη συλλογική μνήμη είναι συνδεδεμένο με τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, κάτι που ίσως αμβλύνει την πλήρη απουσία του εκ Ραφήνος ορμώμενου.

Οι επικεφαλής της επικοινωνιακής στρατηγικής

Στην κορυφή της ομάδας βρίσκονται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σδούκου. Ο κ. Μαρινάκης αναμένεται να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του για να αφοσιωθεί στο κυνήγι του σταυρού.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει δηλώσει ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κ. Σδούκου στον ρόλο της εκπροσώπου τύπου του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis