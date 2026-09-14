Ρωσική προπαγάνδα με τεχνητή νοημοσύνη: ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου για την ελληνική προεκλογική πραγματικότητα

Ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται ως καθόλου απλό και εύκολο στη διαχείριση απασχολεί αυτές τις μέρες το Μέγαρο Μαξίμου. Η ανησυχία προκύπτει από την εκτεταμένη επιχείρηση της Μόσχας να στηρίξει πολιτικά κόμματα με «βρώμικα» μέσα, ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην περίπτωση του φιλορωσικού, αντιδυτικού και ακροδεξιού κόμματος AfD στη Γερμανία. Στο επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας βρίσκονται δύο ισχυρά προπαγανδιστικά όπλα, η Matryoska και η Storm 1516, τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπλανητικού περιεχομένου. Υπάρχει πλέον εύλογη ανησυχία για την πιθανή διείσδυση αυτών των μεθόδων και στην ελληνική προεκλογική πραγματικότητα, με στόχο τη διαστρέβλωση της.

Η ρωσική επιχείρηση στη Γερμανία και η ανησυχία του Μεγάρου Μαξίμου

Το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ζήτημα που απαιτεί προσεκτική διαχείριση, το οποίο αναδείχθηκε με αφορμή την επικράτηση του φιλορωσικού, αντιδυτικού και ακροδεξιού κόμματος AfD στη Γερμανία. Η ανησυχία που εκφράζεται δεν εστιάζει στην άνοδο της ακροδεξιάς ως γενικό φαινόμενο, αλλά στην εκτεταμένη επιχείρηση της Μόσχας να στηρίξει το συγκεκριμένο κόμμα.

Η στήριξη αυτή, όπως φαίνεται, πραγματοποιήθηκε με «βρώμικα» μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρήση προπαγανδιστικών τακτικών. Αυτές οι τακτικές έχουν πλημμυρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδείς ειδήσεις και παραπλανητικό περιεχόμενο, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη.

Matryoska και Storm 1516: Τα προπαγανδιστικά όπλα της τεχνητής νοημοσύνης

Στην καρδιά αυτής της προπαγανδιστικής εκστρατείας βρίσκονται δύο ισχυρά όπλα: η Matryoska και η Storm 1516. Αυτά τα εργαλεία έχουν πλημμυρίσει τα social media με fake news, παραπλανητικές ή ανύπαρκτες συνεντεύξεις, άρθρα και «δηλώσεις». Η Matryoska ειδικεύεται ακριβώς σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κεντρική σε αυτές τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας τη δημιουργία και διάδοση περιεχομένου που μοιάζει αυθεντικό και πειστικό. Τόσο η Matryoska όσο και η Storm 1516 είναι γνωστές στην Ευρώπη για τη δράση τους, ενώ η παρουσία τους και οι μέθοδοί τους έχουν γίνει αντιληπτές και στην Αθήνα.

Πιθανή διείσδυση στην ελληνική προεκλογική πραγματικότητα

Δεδομένης της ρήξης της Ελλάδας με τη Μόσχα, η οποία προέκυψε λόγω της ξεκάθαρης στάσης που κράτησε η χώρα μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει εύλογη ανησυχία. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν και σε ποια έκταση αυτές οι επιχειρήσεις θα θελήσουν να διεισδύσουν και στην ελληνική προεκλογική πραγματικότητα.

Ο βασικός στόχος μιας τέτοιας ενέργειας θα ήταν, προφανώς, η διαστρέβλωση της ενημέρωσης και η επηρεασμός της κοινής γνώμης ενόψει εκλογών. Η πιθανότητα χρήσης παρόμοιων μεθόδων, δηλαδή της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και παραπλανητικού περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη, στην Ελλάδα αποτελεί ένα σοβαρό θέμα συζήτησης στους αρμόδιους κύκλους.

Αναζήτηση τρόπων περιορισμού του διαδικτυακού πολέμου

Το θέμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί διεξοδικά με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν επίσης όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, προκειμένου να εξεταστούν οι διαστάσεις του προβλήματος και να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, αναζητούνται ήδη ενεργά τρόποι για τον περιορισμό του διαδικτυακού προπαγανδιστικού πολέμου της Ρωσίας. Ο στόχος είναι να προστατευθεί η ακεραιότητα της ενημέρωσης και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της προεκλογικής περιόδου στην Ελλάδα, μακριά από παραπληροφόρηση και τεχνητά δημιουργημένο περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis