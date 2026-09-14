Η κυβέρνηση αναζητά ανάσχεση της φθοράς, με τον Αντώνη Σαμαρά να δημιουργεί πολιτικό πονοκέφαλο

Στο Μέγαρο Μαξίμου καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάσχεση της κυβερνητικής φθοράς, η οποία φέρεται να απασχολεί έντονα το κυβερνητικό επιτελείο. Παράλληλα, η αυξημένη κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, δημιουργεί έναν επιπλέον πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις που αναμένεται να δημοσιευθούν εντός της εβδομάδας δεν προβλέπεται να μεταβάλουν τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης, καθώς η απήχηση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έδωσε απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Η εικόνα των δημοσκοπήσεων και η αναζήτηση εναλλακτικών

Οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα δεν αναμένεται να αλλάξουν τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν φάνηκε να προσφέρουν επαρκείς απαντήσεις στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Αν και στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάφεραν να πείσουν τους ψηφοφόρους με όσα έταξαν στη Θεσσαλονίκη, οι πιο ρεαλιστές αναλυτές της πολιτικής σκηνής υποστηρίζουν ότι οι πολίτες βρίσκονται σε μια διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικής λύσης. Για τον λόγο αυτό, όλα τα πολιτικά ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.

Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά και τα εθνικά θέματα

Ενώ ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, εμφανίζεται ως ο υπ' αριθμόν ένα αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναγνωρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται να ροκανίζει επικίνδυνα τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Η δράση του πρώην πρωθυπουργού εστιάζει κυρίως στην ανάδειξη των εθνικών θεμάτων και στην κριτική της λεγόμενης woke ατζέντας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Καστελλόριζο όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς τους γείτονες της χώρας. Ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», δείχνοντας με τον τρόπο αυτό στους Έλληνες ψηφοφόρους ότι ποτέ δεν απεμπόλησε τις εθνικές θέσεις στα ελληνοτουρκικά, ούτε πρόκειται να το πράξει.

Αναταράξεις για το επίδομα ανεργίας και οι αντιδράσεις

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας ήρθε να δημιουργήσει νέες αναταράξεις εντός της κυβέρνησης. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σκοπεύει να πολιτευθεί, έσπευσε να δηλώσει ότι ο Παύλος Μαρινάκης εξέφραζε την προσωπική του άποψη.

Ωστόσο, λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να πιστέψουν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λειτούργησε εν αγνοία του πρωθυπουργού, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι εξέφραζε την προσωπική του άποψη. Γαλάζια στελέχη αναφέρουν, πάντως, ότι η δήλωση αυτή έγινε προκειμένου η κυβέρνηση να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονται μάλλον απογοητευμένοι από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Το σενάριο των εκλογών τον Ιούνιο και η ευρωπαϊκή προεδρία

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο αναφέρουν ότι προσανατολίζεται στην εξάντληση του απώτατου ορίου της συνταγματικής προθεσμίας για τη διεξαγωγή των εκλογών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να στηθούν οι κάλπες τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Αυτή η στρατηγική επιλογή αποσκοπεί στο να δοθεί επαρκής χρόνος στην κυβέρνηση για να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς την 1η Ιουλίου η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, το βασικό δίλημμα που θα τεθεί στους πολίτες θα αφορά το ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα ηγηθεί και θα διεκπεραιώσει την ευρωπαϊκή προεδρία, σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από πολύ δύσκολες συγκυρίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki