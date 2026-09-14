Εκλογές τον Ιούνιο και η στρατηγική της κυβέρνησης ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας

Εν αναμονή του νέου κύματος δημοσκοπήσεων την ερχόμενη εβδομάδα, οι οποίες δεν αναμένεται να διαφοροποιήσουν σημαντικά τη μέχρι σήμερα εικόνα, το Μέγαρο Μαξίμου συμπληρώνει τη στρατηγική του ενόψει των εκλογών. Η κυβερνητική παράταξη προχωρά με μία στρατηγική που περιλαμβάνει σκληρά διλήμματα, πόλωση και σφοδρή αντιπαράθεση. Αυτή η αντιπαράθεση αφορά όχι μόνο την ΕΛ.ΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενόψει της ίδρυσης του νέου κόμματος.

Το σενάριο των εκλογών τον Ιούνιο

Στο Μέγαρο Μαξίμου συζητείται πλέον πολύ έντονα η πιθανότητα οι εκλογές να διεξαχθούν στο απώτατο όριο της συνταγματικής προθεσμίας, συγκεκριμένα τον Ιούνιο. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας την 1η Ιουλίου. Έτσι, στα ήδη υπάρχοντα διλήμματα προστίθεται και το ερώτημα ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα ηγηθεί και θα διεκπεραιώσει την ευρωπαϊκή προεδρία, σε μία συγκυρία κατά την οποία πολλά διακυβεύονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το δίλημμα της μίας και μοναδικής κάλπης

Ορισμένοι εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη το σενάριο της μίας και μοναδικής κάλπης. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρόταση είναι ότι αν η κυβέρνηση ξεκαθαρίσει πως δεν θα υπάρξει άλλος γύρος εκλογών, τότε το ποσοστό των πολιτών που θα επιλέξουν να μείνουν στον καναπέ για να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, ή θα στηρίξουν άλλα κόμματα για τον ίδιο λόγο, με σκοπό να επανορθώσουν την επόμενη Κυριακή, θα μειωθεί δραματικά. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην κινητοποίηση του εκλογικού σώματος από την πρώτη στιγμή.

Το ρίσκο της στρατηγικής επιλογής

Βεβαίως, αυτή η επιλογή της μίας και μοναδικής κάλπης εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο. Στην περίπτωση που το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τόσο υψηλό όσο προσδοκά το κυβερνητικό επιτελείο, τότε δεν θα υπάρχει περιθώριο για διορθωτικές κινήσεις. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για την επόμενη μέρα και τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.

Η στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ένα δεύτερο ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό, με διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών, είναι η στάση της κυβέρνησης έναντι του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Όπως φάνηκε από την υψηλών τόνων τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επιθέσεις που ακολούθησαν εναντίον του πρώην πρωθυπουργού από υπουργούς, το Μέγαρο Μαξίμου έχει αλλάξει ρότα. Πλέον, τον αντιμετωπίζει ήδη ως αντίπαλο, παρόλο που ο κ. Σαμαράς δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος.

Διαφορετικές προσεγγίσεις στο κυβερνητικό επιτελείο

Κάποιοι από τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρούν ότι δεν πρέπει πλέον να αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω και να απαντούν με σφοδρότητα στις επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, άλλοι θεωρούν ότι αυτή η τακτική στην πραγματικότητα διευκολύνει τη στρατηγική του κ. Σαμαρά να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο. Φέρνουν, μάλιστα, ως παράδειγμα το γεγονός ότι με την απάντηση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο πρώην πρωθυπουργός κέρδισε περαιτέρω προβολή, χωρίς να εκπροσωπεί ακόμα κάποιο κόμμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis