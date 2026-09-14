Θύελλα στο Ισραήλ για το ντοκιμαντέρ «NAZA» – Υπουργός ζητά αφαίρεση ιθαγένειας από τους σκηνοθέτες

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το ντοκιμαντέρ «NAZA», το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η ταινία καταγράφει σοβαρές καταγγελίες για τη δράση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, γεγονός που οδήγησε τον υπουργό Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, να ανακοινώσει την πρόθεσή του να επιδιώξει την αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας από τους σκηνοθέτες της, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ. Ο υπουργός μάλιστα κατηγόρησε τους δημιουργούς ακόμα και για «προδοσία του κράτους».

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» και οι καταγγελίες

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο. Η ταινία, διάρκειας 80 λεπτών, βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι μαρτυρίες αυτές περιγράφουν πρακτικές που, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, οδηγούν στον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων στη Γάζα.

Η νέα ταινία των Αμπραχάμ και Σορ στρέφει το βλέμμα στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση υπόπτων. Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι μάρτυρες, τεχνολογικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό μέσω κινητών τηλεφώνων προσώπων που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και των οικογενειών τους.

Η αντίδραση του υπουργού Πολιτισμού

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή κίνηση απέναντι στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί «αμέσως» για την αφαίρεση της ισραηλινής ιθαγένειας από τους δύο σκηνοθέτες. Η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ισραηλινός υπουργός κατηγόρησε τους δημιουργούς ότι επιχειρούν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο». Υποστήριξε επίσης ότι η στάση τους συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Σφοδρή επίθεση από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας

Πέρα από τον υπουργό Πολιτισμού, και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των δύο δημιουργών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο ακροδεξιός υπουργός απευθύνθηκε στους σκηνοθέτες, γράφοντας: «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!».

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πρόσθεσε με ειρωνικό τόνο ότι είναι βέβαιος πως «οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες», εντείνοντας την κυβερνητική επίθεση εναντίον των Αμπραχάμ και Σορ.

Το ιστορικό των σκηνοθετών

Οι Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ δεν είναι άγνωστοι στον χώρο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και του κινηματογράφου. Πρόκειται για ερευνητές δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν σε σημαντικά έργα.

Είχαν συνεργαστεί, συγκεκριμένα, στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» του 2024. Η προηγούμενη αυτή ταινία αφορούσε τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναδεικνύοντας και τότε ευαίσθητα ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos