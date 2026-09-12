Ο πρωθυπουργός στο Καστελλόριζο με διπλό μήνυμα σε Τουρκία και ελληνική κοινωνία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες το βράδυ στο Καστελλόριζο, σε ένα ταξίδι που είχε προγραμματιστεί πριν από το Δεκαπεντάγουστο. Η επίσκεψη αυτή συμπίπτει με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να στείλει δύο ισχυρά μηνύματα, τόσο προς την Άγκυρα όσο και προς την ελληνική κοινωνία.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Καστελλόριζο, τη Μεγίστη, χθες το βράδυ, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι που είχε προγραμματιστεί πριν από την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών.

Από το ακριτικό νησί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει δύο βασικά μηνύματα. Το ένα μήνυμα θα έχει ως αποδέκτη την Τουρκία και το άλλο θα απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας, σηματοδοτώντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής διακυβέρνησης.

Μηνύματα προς την Άγκυρα για Διεθνές Δίκαιο

Το πρώτο μήνυμα που θα στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελλόριζο απευθύνεται στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Παράλληλα, θα τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι οποιασδήποτε πρόκλησης.

Η στάση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα. Η θέση αυτή διατυπώθηκε μετά τις απειλές που εκτόξευσε η Τουρκία σχετικά με την προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Επιπλέον, όσον αφορά το αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η χώρα θα το ασκήσει «όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή».

Το μήνυμα προς το εσωτερικό και το «κλείσιμο» ενός κύκλου

Το δεύτερο μήνυμα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας. Με την παρουσία του στο ακριτικό αυτό νησί, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να σηματοδοτήσει το κλείσιμο ενός κύκλου. Υπενθυμίζεται ότι το 2010, από το ίδιο νησί, ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου είχε ανακοινώσει την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ και την ένταξή της σε μνημόνια.

Στο τρέχον προεκλογικό περιβάλλον, ο πρωθυπουργός επιθυμεί να επικοινωνήσει το «όραμά» του για την Ελλάδα την επόμενη τετραετία. Το όραμα αυτό περιλαμβάνει τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», ένα κυβερνητικό σχέδιο που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της χώρας και στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.

Επαφές και επισκέψεις σε έργα του Καστελλόριζου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη. Μετά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί διάφορα έργα και υποδομές στο νησί. Αυτές οι επισκέψεις σηματοδοτούν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύει και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι το Κοινοβούλιο θα αναλάβει την ανακαίνιση δύο σπιτιών στο Καστελλόριζο, τα οποία προορίζονται για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους στο ακριτικό νησί.

Ημέρα εορτασμού και επισκέψεις σε άλλες νήσους

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου. Η παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις υπογραμμίζει την ιστορική σημασία της ημέρας για το νησί και την ελληνική επικράτεια.

Είναι επίσης εξαιρετικά πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επισκεφτεί και τη νήσο Ρω. Εκεί, αναμένεται να επιθεωρήσει τους ξενώνες που έχουν κατασκευαστεί προσφάτως για τον στρατό και να επισκεφτεί τον τάφο της Κυράς της Ρω. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να επισκεφθεί και τη νήσο Στρογγύλη, η οποία αποτελεί το ανατολικότερο σημείο της ελληνικής επικράτειας και φέρει τεράστια γεωστρατηγική και νομική σημασία.

Με πληροφορίες από: Newsit