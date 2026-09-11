Νεότερα στοιχεία για την κλινική στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι πληροφορίες αφορούν τις ειδικότητες και τις σπουδές των γιατρών που την λειτουργούσαν, καθώς και τις θεραπείες που υπόσχονταν στους ασθενείς. Η κλινική, που βρισκόταν στην οδό Καρνεάδου, λειτουργούσε για περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Η λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι

Το ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, λειτουργούσε ενεργά τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Αυτό το διάστημα, η κλινική προσέφερε διάφορες θεραπευτικές μεθόδους, προσελκύοντας ασθενείς με την υπόσχεση για βελτίωση της υγείας τους.

Στην ιστοσελίδα του, το ιατρείο διαφήμιζε συγκεκριμένες θεραπείες, οι οποίες βασίζονταν στη χρήση πολυδύναμων βλαστοκυττάρων. Αυτές οι θεραπείες υποτίθεται ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διάφορες ασθένειες, όπως αναγραφόταν στις σχετικές πληροφορίες που παρείχε η κλινική.

Οι υποσχέσεις για θεραπείες και οι ειδικότητες

Οι γιατροί που είχαν αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη διαφημίζονταν με συγκεκριμένες ειδικότητες και σπουδές, οι οποίες τώρα εξετάζονται. Στην ιστοσελίδα του ιατρείου, υπήρχαν υποσχέσεις για θεραπείες που αφορούσαν διάφορες ασθένειες, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση πολυδύναμων βλαστοκυττάρων.

Ο άνδρας γιατρός δήλωνε ειδικός παθολόγος, έχοντας στην κατοχή του μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην αιματολογία. Ισχυριζόταν ότι τουλάχιστον 200 ασθενείς είχαν δει βελτίωση στα ιατρικά τους προβλήματα χάρη στη θεραπευτική του μέθοδο, ενώ φρόντιζε οι ίδιοι οι ασθενείς να επιβεβαιώνουν τις ικανότητές του μιλώντας στην κάμερα για τα αποτελέσματα που είχαν δει.

Η σύζυγός του, από την πλευρά της, δήλωνε απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής με ειδίκευση στη γυναικολογία, καθώς και γιατρός ολιστικής ιατρικής. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η ίδια είναι καταχωρημένη ως γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Η ιδιαίτερη αισθητική του χώρου

Πέρα από τις θεραπευτικές μεθόδους και τις δηλωμένες ειδικότητες, το ιατρείο ξεχώριζε και για την ιδιαίτερη αισθητική του εσωτερικού του χώρου. Οι εικόνες από το εσωτερικό του δείχνουν μία ασυνήθιστη διακόσμηση, η οποία τράβηξε την προσοχή.

Σε εμφανή θέση εντός του ιατρείου, υπήρχε μία πανοπλία σαμουράι, η οποία αποτελούσε ένα από τα κεντρικά διακοσμητικά στοιχεία. Επιπλέον, ο χώρος ήταν διακοσμημένος με πολλές θρησκευτικές εικόνες, προσδίδοντας μία συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. Ένα σπαθί, τοποθετημένο μέσα σε γυάλινη προθήκη, συμπλήρωνε την ιδιαίτερη αυτή αισθητική.

Οι δηλώσεις του άνδρα γιατρού

Ο άνδρας γιατρός, ο οποίος δήλωνε ειδικός παθολόγος, είχε παρουσιάσει ένα εκτενές βιογραφικό με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην αιματολογία. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν ισχυρισμούς για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων του, υποστηρίζοντας ότι είχε επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία εκατοντάδων ασθενών.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τουλάχιστον 200 ασθενείς είχαν δει βελτίωση στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν, χάρη στη θεραπευτική του προσέγγιση. Για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, ο γιατρός φρόντιζε να προβάλλει μαρτυρίες ασθενών, οι οποίοι μιλούσαν στην κάμερα επιβεβαιώνοντας τα θετικά αποτελέσματα που είχαν βιώσει από τις θεραπείες του.

Το προφίλ της γυναίκας γιατρού

Η σύζυγος του άνδρα γιατρού δήλωνε ότι ήταν απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, με ειδίκευση στη γυναικολογία. Επιπλέον, παρουσίαζε τον εαυτό της ως γιατρό ολιστικής ιατρικής, μία προσέγγιση που συχνά περιλαμβάνει εναλλακτικές θεραπείες και μία πιο ολιστική θεώρηση της υγείας.

Ωστόσο, οι πληροφορίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δείχνουν ένα διαφορετικό προφίλ όσον αφορά την επίσημη καταχώρισή της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Συλλόγου, η γυναίκα γιατρός είναι καταχωρημένη ως γιατρός χωρίς ειδικότητα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις δηλωμένες ειδικεύσεις της.

Με πληροφορίες από: Reader