Η «ώρα των αρπακτικών» του Τζουλιάνο ντα Έμπολι και η επιστροφή της ωμής εξουσίας

Ο Ιταλοελβετός συγγραφέας και πολιτικός σύμβουλος Τζουλιάνο ντα Έμπολι, μέσα από το βιβλίο του «Ώρα των αρπακτικών», προειδοποιεί για την έναρξη της εποχής των αρπακτικών. Το έργο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος σε μετάφραση της Μαρίας Μαλαφέκα, εξετάζει την κατάρρευση της δυτικής πεποίθησης ότι η ισχύς μπορεί να περιοριστεί από θεσμούς και κανόνες. Σήμερα, αυτή η ιδέα μοιάζει με μια σύγχρονη αυταπάτη, καθώς η εξουσία επιλέγει να ανακαλέσει την αρχική της φύση.

Η κατάρρευση μιας βεβαιότητας

Για αρκετές δεκαετίες, ο δυτικός κόσμος έτρεφε την ιδέα ότι είχε καταφέρει να διαψεύσει τον Θουκυδίδη, πιστεύοντας πως η ισχύς μπορούσε επιτέλους να περιοριστεί από ένα πλέγμα θεσμών, κανόνων, διεθνούς δικαίου και διαδικασιών. Αυτή η πεποίθηση διατηρήθηκε όσο οι συνθήκες την ευνοούσαν.

Ωστόσο, ο Τζουλιάνο ντα Έμπολι ξεκινά την «Ώρα των αρπακτικών» ακριβώς από την κατάρρευση αυτής της βεβαιότητας. Η πιο ανησυχητική σκέψη που αναδύεται από τις 144 σελίδες του βιβλίου είναι ότι αυτό που θεωρήσαμε κανονικότητα ίσως υπήρξε απλώς μια σύντομη ιστορική παρένθεση.

Η φύση της εξουσίας και οι περιορισμοί της

Η σύγχρονη αντίληψη υποστήριζε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί, το διεθνές δίκαιο, οι ανεξάρτητες αρχές, οι κανόνες της αγοράς, τα δικαιώματα και ένα πυκνό πλέγμα ελέγχων θα περιόριζαν σταδιακά την αυθαιρεσία της εξουσίας. Η Ιστορία είχε γνωρίσει αυτοκράτορες, τυράννους, πολέμαρχους και δημαγωγούς, όμως ο σύγχρονος κόσμος υποτίθεται ότι είχε βρει έναν τρόπο να τους κρατά μέσα σε ορισμένα όρια.

Σήμερα, αυτή η πεποίθηση μοιάζει όλο και περισσότερο με μια αυταπάτη που κατέρρευσε μόλις η ισχύς αποφάσισε να θυμηθεί την παλιά της φύση, αυτή της απροκάλυπτης επιθυμίας για κυριαρχία.

Ο συγγραφέας και η εσωτερική γνώση της πολιτικής

Ο Ιταλοελβετός συγγραφέας και πολιτικός σύμβουλος Τζουλιάνο ντα Έμπολι διαθέτει βαθιά γνώση του κόσμου για τον οποίο γράφει, καθώς τον έχει βιώσει από την εσωτερική του πλευρά. Έχει εργαστεί κοντά σε κυβερνήσεις και πολιτικούς ηγέτες, έχει παρακολουθήσει διεθνείς συναντήσεις και έχει κινηθεί σε χώρους όπου η πολιτική εξουσία παύει να είναι μια τηλεοπτική εικόνα και αποκτά τη φυσική παρουσία ανθρώπων που λαμβάνουν αποφάσεις.

Στο προηγούμενο δοκιμιακό του έργο, «Οι μηχανικοί του χάους», ο ντα Έμπολι είχε εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο, οι αλγόριθμοι και οι νέες τεχνικές πολιτικής επικοινωνίας αξιοποίησαν την οργή και τη δυσπιστία απέναντι στις παραδοσιακές ελίτ.

Από την τεχνολογία στην κυριαρχία

Στο νέο του βιβλίο, «Ώρα των αρπακτικών», ο συγγραφέας προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην ανάλυσή του. Η τεχνολογία παραμένει στο κέντρο του προβλήματος, όπως και στο προηγούμενο έργο του, αλλά τώρα συνδέεται με μια πολύ παλαιότερη δύναμη.

Αυτή η δύναμη δεν είναι άλλη από την απροκάλυπτη επιθυμία για κυριαρχία, η οποία αναδύεται ως ο κεντρικός πυρήνας της σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας που περιγράφει ο ντα Έμπολι.

Οι «νέοι Βοργίες» της εξουσίας

Οι μορφές που παρελαύνουν από τις σελίδες του βιβλίου είναι αρκετές για να προκαλέσουν αμηχανία, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο Ναγίμπ Μπουκέλε. Δίπλα σε αυτούς τους πολιτικούς επιχειρηματίες της νέας εποχής, ο ντα Έμπολι τοποθετεί και τους ηγεμόνες της Silicon Valley.

Ο συγγραφέας αναλύει αυτές τις μορφές περισσότερο με το βλέμμα του Μακιαβέλι παρά με τα εργαλεία της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Τον ενδιαφέρει η κίνηση του ηγεμόνα, η ικανότητά του να αιφνιδιάζει, να δημιουργεί τετελεσμένα και να παραλύει τον αντίπαλο πριν εκείνος προλάβει να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.

Ουσιαστικά, ο ντα Έμπολι υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον Καίσαρα Βοργία. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι δύο εποχές ή οι δύο άνδρες μπορούν να εξομοιωθούν, αλλά επειδή και οι δύο αντιλαμβάνονται την επί

Με πληροφορίες από: Topontiki