Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση περί «κινδύνου εξ ανατολών»

Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να τερματίσει κάθε συζήτηση που θα μπορούσε να υπονοήσει ότι η μη δημιουργία κυβέρνησης μετά τις εκλογές θα οδηγήσει σε εθνικά δράματα. Αυτή η προσπάθεια έρχεται μετά από δηλώσεις δύο μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες άφησαν ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πυρά από την αντιπολίτευση, η οποία την κατηγορεί για κινδυνολογία σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της πολιτικής.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε έπειτα από δηλώσεις του κ. Φλωρίδη και του κ. Γεωργιάδη, οι οποίοι ανέφεραν ότι, σε περίπτωση ακυβερνησίας, θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος «ντου» από τους Τούρκους. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεσα αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος φόβου.

Το Μαξίμου, αντιλαμβανόμενο τον πιθανό πολιτικό αντίκτυπο, επιδιώκει να διαμορφώσει μια προεκλογική ατζέντα που να μην βασίζεται στον φόβο όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Η ανησυχία για ένα πολιτικό «μπούμερανγκ» είναι έκδηλη, καθώς τέτοιες συζητήσεις μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα.

Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρενέβη με σκοπό να κλείσει κάθε συζήτηση που σχετίζεται με τέτοια σενάρια. Στις δηλώσεις του, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο». Υπογράμμισε, ωστόσο, τη σημασία η χώρα να συνεχίσει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, σύμφωνα με την απόφαση των πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η επιδίωξη αυτή πρέπει να γίνεται «όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα». Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να απομακρυνθεί από τη ρητορική της κινδυνολογίας και να εστιάσει σε μια πιο ουσιαστική προσέγγιση της πολιτικής συζήτησης.

Ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διαχείριση κρίσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ανέλυσε τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις». Αυτή η διατύπωση, σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη, κρίθηκε απαραίτητη για να μην επιδεινωθούν οι εντυπώσεις από τις προηγούμενες δηλώσεις.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ικανότητα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις κρίσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την υβριδική απειλή στον Έβρο, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «έχει τα αντανακλαστικά, την τεχνογνωσία και την επάρκεια» να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.

Ο φόβος του πολιτικού μπούμερανγκ

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποτρέψει κάθε συζήτηση που θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ και να έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, «γαλάζια» στελέχη εξέφραζαν την άποψη ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει ενισχύσει την άμυνα της χώρας περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ταυτόχρονα να επιδιώκει να συσπειρώσει το εκλογικό της κοινό μέσω κινδυνολογίας για ενδεχόμενη τουρκική επίθεση, αν δεν επανεκλεγεί ή αν δεν σχηματιστεί άμεσα κυβέρνηση μετά τις κάλπες.

Αυτή η εσωτερική ανάλυση υπογραμμίζει την ευαισθησία του θέματος και την ανάγκη για μια συνεπή επικοινωνιακή στρατηγική. Η αναφορά του Π. Μαρινάκη στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων ως «παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις» θεωρήθηκε κρίσιμη για να μετριαστούν οι αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν.

Η επιδιωκόμενη προεκλογική ατζέντα

Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, όπως εξηγήθηκε αρμοδίως, είναι να προσεγγίσει τις εκλογές προβάλλοντας το έργο της και μια θετική ατζέντα. Η επιδίωξη είναι να ζητήσει από τους πολίτες να συγκρίνουν προγράμματα, θέσεις και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων. Αυτή η προσέγγιση αποκλείει τη χρήση του φόβου ως εργαλείου συσπείρωσης, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως τα εθνικά θέματα.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να αποφύγει τη δημιουργία ενός κλίματος πανικού και να επικεντρωθεί στην παρουσίαση των επιτευγμάτων της και των μελλοντικών της σχεδίων. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πολιτικού διαλόγου που θα βασίζεται σε επιχειρήματα και πραγματικά δεδομένα, μακριά από σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στο εκλογικό σώμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki