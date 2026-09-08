Ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο για τριμερή συνάντηση με αλ Σίσι και Χριστοδουλίδη

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη και ταραγμένη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσκεψη στο ιστορικό Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Εκεί, θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ στη συνέχεια θα λάβει χώρα τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τη συμμετοχή του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Οι συναντήσεις στο Ελ Αλαμέιν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί το μεσημέρι με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Μετά την ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών, θα ακολουθήσει η τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Αιγύπτιος πρόεδρος και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, αναμένεται να επανεπιβεβαιωθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου και το έργο GREGY

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την επικείμενη συνάντηση στην καθιερωμένη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για μια «στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο». Τόνισε ότι αυτή η σχέση είναι γεωπολιτική, στρατιωτική, αλλά και ενεργειακή, αναφέροντας ως παράδειγμα το «εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα υπήρξε η επισπεύδουσα χώρα εντός της ΕΕ για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η απελευθέρωση σημαντικών οικονομικών πρωτοκόλλων προς την Αίγυπτο, με στόχο τη στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας, η οποία επλήγη σημαντικά τόσο από τον πόλεμο στο Ιράν όσο και από τις προηγούμενες παγκόσμιες κρίσεις.

Η ατζέντα των συζητήσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνονται ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών. Επίσης, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Λιβύη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στη Γάζα, όπου η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει μείζονα διαμεσολαβητικό ρόλο.

Παράλληλα, θέματα όπως η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών. Δεδομένο θεωρείται ότι θα συζητηθεί και το «αγκάθι» που αφορά την υπόσταση και την περιουσία της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Η Συμφωνία της Μέκκας και η επαναπροσέγγιση Καΐρου-Άγκυρας

Η Αθήνα αναμένεται να επιδιώξει να ανοίξει τη συζήτηση και για τη Συμφωνία της Μέκκας, μια συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Από αυτή τη συμφωνία εξαιρέθηκε, τουλάχιστον στην αρχική της φάση, η Αίγυπτος, παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας.

Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή τις προσπάθειες της Τουρκίας να αναθερμάνει και να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Αίγυπτο. Αυτές οι προσπάθειες έρχονται μετά την περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από την ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι, προέδρου της Αιγύπτου υποστηριζόμενου από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, από τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Μάλιστα, χθες το πρωί, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρ Χ ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Στο τηλεφώνημα αυτό συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι προετοιμασίες για μια επερχόμενη συνάντηση, γεγονός που υπογραμμίζει τις εξελίξεις στην επαναπροσέγγιση των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki