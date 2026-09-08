Ο Ανδρέας Δρυμιώτης επικρίνει τον Αντώνη Σαμαρά για σχέδια νέου κόμματος

Ο γνωστός δημοσιολογών Ανδρέας Δρυμιώτης προστέθηκε στις φωνές κριτικής κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας τις πολιτικές του κινήσεις και τα σχέδιά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Η παρέμβαση του κ. Δρυμιώτη εντάσσεται στο ευρύτερο «μπαράζ» δηλώσεων που έχουν εξαπολυθεί κατά του κ. Σαμαρά από το «γαλάζιο» στρατόπεδο.

Το «μπαράζ» κριτικής από το «γαλάζιο» στρατόπεδο

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης, γνωστός για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το κύμα κριτικής που έχει ξεσπάσει εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου το «γαλάζιο» στρατόπεδο εκφράζει ανοιχτά τις διαφωνίες του με τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Δρυμιώτης επιχείρησε να απαξιώσει τον πρώην πρωθυπουργό, εστιάζοντας κυρίως στο σχέδιό του για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν μια έντονη διαφωνία με την τρέχουσα πολιτική στρατηγική του κ. Σαμαρά.

Αμφισβήτηση της πολιτικής πορείας και των επιλογών

Στην κριτική του, ο Ανδρέας Δρυμιώτης αναφέρθηκε σε προηγούμενες πολιτικές πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά, φέρνοντας ως παράδειγμα την πορεία της «Πολιτικής Άνοιξης». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, στην καλύτερη περίπτωση, η «Πολιτική Άνοιξη» είχε λάβει ποσοστό 4,8%.

Αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τον κ. Δρυμιώτη, καταγράφηκε πριν ο κ. Σαμαράς προβεί σε αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «κωλοτούμπα την μνημονιακή». Μάλιστα, ο δημοσιολογών αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό «μνημονιακό κωλοτούμπα», υπογραμμίζοντας την αλλαγή στάσης του σε κρίσιμα ζητήματα.

Οι μνημονιακές θέσεις και οι συνέπειες

Ο κ. Δρυμιώτης εστίασε ιδιαίτερα στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τα μνημόνια. Θύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει με έμφαση πως «εγώ φοράω παντελόνια και δεν θα ψηφίσω ποτέ μνημόνιο». Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Δρυμιώτη, ο κ. Σαμαράς τελικά δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, αλλά ψήφισε το δεύτερο.

Αυτή η επιλογή, κατά την άποψη του κ. Δρυμιώτη, είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς «έστρωσε τον δρόμο του Τσίπρα». Επιπλέον, υποστήριξε ότι αν ο κ. Σαμαράς είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, η χώρα θα είχε βιώσει μια διαφορετική πολιτική εξέλιξη, με εναλλαγή εξουσίας μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.

Προβλέψεις για επαναληπτικές εκλογές και το μέλλον

Προχωρώντας σε προβλέψεις για το ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς «θα ξεφτιλιστεί». Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι σε ένα τέτοιο εκλογικό σενάριο, ο πρώην πρωθυπουργός θα λάβει ποσοστό κάτω από 3%.

Ο κ. Δρυμιώτης κατέληξε τη δήλωσή του με μια προσωπική συμβουλή προς τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας: «Αν ήμουν Σαμαράς δεν θα σκεφτόμουν καν να κάνω κόμμα», υποδηλώνοντας ότι θεωρεί την προσπάθεια για νέο κόμμα μάταιη.

Το αντίθετο μήνυμα των δημοσκοπήσεων

Παρά τις έντονες επικρίσεις και τις δυσοίωνες προβλέψεις του Ανδρέα Δρυμιώτη, οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν ένα διαφορετικό τοπίο. Προς το παρόν, οι έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν «άκρως ενδιαφέρουσες προοπτικές» για τον νέο πολιτικό φορέα που σχεδιάζει ο Μεσσήνιος πολιτικός.

Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι, παρά τις επιθέσεις που δέχεται από το «γαλάζιο» στρατόπεδο, οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος βρίσκουν απήχηση σε ένα μέρος του εκλογικού σώματος, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπικές μετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki