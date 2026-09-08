Το τέλος της «ασυλίας» Σαμαρά και η αντεπίθεση του Μαξίμου

Η άτυπη ασυλία που είχε επιλέξει το Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά έφτασε στο τέλος της, μετά τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός στην κυβέρνηση. Η τακτική αυτή, που αποσκοπούσε στο να μην πυροδοτήσει συναισθηματικά τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, αναθεωρήθηκε πλήρως. Το κυβερνητικό επιτελείο, αντιδρώντας στις δηλώσεις του διαγραφέντος πρώην προέδρου της ΝΔ, αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση.

Η σφοδρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε την Κυριακή το απόγευμα σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση, η οποία διήρκεσε δύο λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της δήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε την πολιτική της κυβέρνησης σε όλα τα θέματα, ασκώντας ιδιαίτερα σκληρή κριτική.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε: «Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου

Μετά τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, το κυβερνητικό επιτελείο «απασφάλισε» σύσσωμο. Χθες το πρωί, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την οποία λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Αποφασίστηκε ότι «τα ψέματα τελείωσαν» και ότι η ανοχή απέναντι στον κ. Σαμαρά παύει.

Η αλλαγή αυτή στη στάση του Μαξίμου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι πρότινος τα κυβερνητικά στελέχη απέφευγαν να προκαλέσουν τον Αντώνη Σαμαρά. Η προηγούμενη τακτική είχε ως στόχο να μη δοθεί η εικόνα αλληλοσπαραγμού εντός της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θεωρούνταν ότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος.

Οι λόγοι της αλλαγής στάσης

Η απόφαση για το τέλος της ανοχής ελήφθη τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται όχι μόνο έτοιμος να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, αλλά και να ασκεί την πλέον σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Αυτή η εξέλιξη θεωρήθηκε ότι απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου.

Το κλίμα που δημιουργείται από τέτοιες αντιπαραθέσεις φαίνεται ότι επηρεάζει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί σημαντικές αναφορές στη βάση του κόμματος, καθώς και στο δεξιό κομμάτι της κοινωνίας, γεγονός που καθιστά την κριτική του ιδιαίτερα βαρύνουσα.

Ο αντίκτυπος και η πρώτη αντίδραση

Η νέα περίοδος στις σχέσεις μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να έχει αντίκτυπο στα ποσοστά τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του υπό διαμόρφωση κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν η πρώτη που σήκωσε τη σημαία της αντεπίθεσης. Σε συνέντευξή της, δήλωσε ότι «ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή». Η ίδια περιέγραψε επίσης ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε χθες, αμέσως μετά τη δήλωση του κ. Σαμαρά. Το μήνυμα προερχόταν από παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε προηγούμενη συζήτηση είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην ψηφίσουν ξανά το κόμμα.

Ωστόσο, μετά την προβολή του βίντεο με τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, οι ίδιοι ψηφοφόροι επικοινώνησαν ξανά με την κυρία Μπακογιάννη, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Ε, όχι κι έτσι. Ο Σαμαράς επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις».

Με πληροφορίες από: Topontiki