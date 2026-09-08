ΣΥΡΙΖΑ: Εντείνονται οι συζητήσεις για διευρύνσεις και συνεργασία με το ΠΡΑΤΤΩ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια περίοδο εντατικών διεργασιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προοδευτικού μετώπου που θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στις φιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών βρίσκεται η ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΡΑΤΤΩ, του πρώην υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά. Οι συζητήσεις αναμένεται να ενταθούν με την επιστροφή του κ. Κοτζιά στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις διεργασίες της Κουμουνδούρου.

Εντατικοποίηση των συζητήσεων για συνεργασία

Η πρόθεση της Κουμουνδούρου για ένα ευρωπαϊκό προοδευτικό μέτωπο αναμένεται να λάβει «σάρκα και οστά» μέσα από την ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΡΑΤΤΩ. Ο Νίκος Κοτζιάς, πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πρόκειται να επιστρέψει στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις όποιες ανακοινώσεις σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Στους κόλπους της Κουμουνδούρου επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία και το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Η επιδίωξη αυτής της συνεργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές.

Πιθανή επιστροφή στελεχών και αισιοδοξία

Μια πιθανή θετική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις με το ΠΡΑΤΤΩ εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει ευρύτερη κινητικότητα και σε άλλα στελέχη που στο παρελθόν είχαν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά πληροφορημένες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να περάσουν την πόρτα της Κουμουνδούρου, μετά από αρκετό καιρό, οι κύριοι Σταύρος Κοντονής και Γιώργος Σταθάκης.

Τα δύο αυτά πρόσωπα διατηρούν ισχυρές σχέσεις με τον κ. Κοτζιά, γεγονός που καθιστά την επιστροφή τους ένα πιθανό σενάριο, εφόσον ευοδωθούν οι συζητήσεις για τη συνεργασία. Η προσθήκη τέτοιων στελεχών θα μπορούσε να ενισχύσει το προοδευτικό μέτωπο που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα «αγκάθια» και ο ρόλος του Παύλου Πολάκη

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η όποια συζήτηση για διευρύνσεις και συνεργασίες δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αρκετά «αγκάθια» που περιπλέκουν την κατάσταση, ειδικά όσον αφορά τη σχέση του Παύλου Πολάκη με τους Νίκο Κοτζιά, Γιώργο Σταθάκη και Σταύρο Κοντονή. Ο κ. Πολάκης διατηρεί τις ενστάσεις του σε μια σειρά ζητημάτων, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο απαιτητικές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Πολάκης είχε υποβάλει αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή να οδηγηθεί το κόμμα σε συνέδριο τον Φεβρουάριο, με θέμα την εκλογή προέδρου. Αυτή η στάση του υπογραμμίζει τις εσωκομματικές διαφωνίες που πρέπει να διαχειριστεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια των διεργασιών για τις διευρύνσεις.

Το βάρος της ομαλής εξέλιξης

Το «βάρος» για την ομαλή εξέλιξη των συζητήσεων και την υπέρβαση των εμποδίων αναμένεται να πέσει σε συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τον γραμματέα του κόμματος, Νίκο Παππά, τον γραμματέα Οργανωτικού, Γιάννη Μπουλέκου, καθώς και στο επικοινωνιακό επιτελείο, με τους Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Δημήτρη Μελίδη.

Αυτά τα πρόσωπα «τρέχουν» τις συζητήσεις των διευρύνσεων και καλούνται να διαχειριστούν τις εσωτερικές ισορροπίες και τις διαφορετικές απόψεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διεύρυνσης και της δημιουργίας του προοδευτικού μετώπου.

Προκλήσεις και εσωκομματικές εντάσεις

Το εγχείρημα της «επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ» ενέχει πολλά ρίσκα, κυρίως λόγω του κατακερματισμού του χώρου, ο οποίος προήλθε από πολλαπλές διασπάσεις και εντάσεις του παρελθόντος. Επιπλέον, η παρουσία του πρώην προέδρου, Αλέξη Τσίπρα, συρρίκνωσε με απόλυτο τρόπο το κόμμα, καθιστώντας τη συνεννόηση όχι αυτονόητη.

Στους σχεδόν τρεις μήνες της συλλογικής ηγεσίας, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Η απουσία του κ. Πολάκη από τη ΔΕΘ, παρά τις προσπάθειες πηγών της Κουμουνδούρου να υποβαθμίσουν το θέμα υποστηρίζοντας πως είχε «σοβαρή δουλειά να κάνει, καταθέτει για το σκάνδαλο της N», αποτελεί ένα ακόμα δείγμα των εσωτερικών τριβών. Πηγές της Κουμουνδούρου εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί τονίζοντας ότι «έχει γίνει κατανοητό πως τώρα είναι η ώρα να δώσουμε την εκλογική μάχη και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη βουλή», προσθέτοντας ωστόσο με νόημα «βέβαια Παύλος είναι αυτός, μπορεί να βρει ένα λόγο…».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis