Η κυβέρνηση στοχεύει σε κοινωνικές ομάδες με τα νέα μέτρα ενόψει εκλογών

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των μέτρων από τον κ. Πιερρακάκη, αποτελούν αντικείμενο εντατικής ανάλυσης και πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται ως αριστοτεχνικά στοχευμένα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με σκοπό τη στήριξη και την προσέλκυση ψήφων για τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Η στόχευση των κυβερνητικών μέτρων

Ο χαρακτήρας των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι σαφώς στοχευμένος σε κοινωνικές ομάδες που ενδιαφέρουν τη Νέα Δημοκρατία για την ενίσχυση της στήριξής της. Αυτή η στόχευση θεωρείται καθοριστική, καθώς η χώρα οδεύει προς εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες.

Επιπλέον, τα μέτρα είναι απλωμένα χρονικά, καλύπτοντας την περίοδο τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές. Αυτή η χρονική κατανομή έχει ως στόχο να μην θεωρηθούν τα μέτρα δεδομένα και ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Για να μπορέσουν οι πολίτες να εισπράξουν το σύνολο των εξαγγελθέντων, καθίσταται απαραίτητη η διασφάλιση της συνέχειας και της συνέπειας της συγκεκριμένης πολιτικής, κάτι που προϋποθέτει την παραμονή της παρούσας κυβέρνησης και μετά τις εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να «εισπράξει» πολιτικά τα μέτρα στην κάλπη.

Ο χρονικός ορίζοντας των εκλογών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προκηρύξει τις εκλογές στα όρια της συνταγματικής προθεσμίας. Συγκεκριμένα, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θεωρείται η πιθανότερη περίοδος για τη διεξαγωγή τους.

Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες προβλέψεις που έκαναν λόγο για εκλογές πριν από το Πάσχα, οι οποίες τελικά δεν επαληθεύτηκαν. Η επιλογή του Ιουνίου συνδέεται άμεσα με την επιδίωξη της κυβέρνησης να αξιοποιήσει πολιτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες θα αντιληφθούν τη σύνδεση μεταξύ της συνέχειας της πολιτικής και της πλήρους εφαρμογής των εξαγγελιών.

Τα ελληνοτουρκικά και η συνάντηση στο Μαξίμου

Ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι το αν τα ελληνοτουρκικά ζητήματα θα συμπεριληφθούν στην προεκλογική ατζέντα. Η απάντηση σε αυτό δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί με βεβαιότητα.

Παράλληλα, δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί με απόλυτη σιγουριά το περιεχόμενο της συζήτησης που είχε ο επικεφαλής της «τουρκικής ΕΥΠ», κ. Καλίν, ο οποίος είναι στενότατος συνεργάτης του Προέδρου Ερντογάν, με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από δέκα ημέρες.

Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης

Σχετικά με την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη, πολλοί παράγοντες της πόλης έχουν εκφράσει την άποψη ότι όσοι σχεδίασαν το έργο, τόσο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας όσο και από την εταιρεία Μετρό, έχουν κάνει λάθος.

Συγκεκριμένα, αντί να προχωρήσουν στην επέκταση της γραμμής του μετρό προς το αεροδρόμιο, ένα έργο του οποίου το κόστος δεν θα υπερέβαινε τα 400 εκατομμύρια ευρώ, έπεισαν τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να ανακοινώσει την επέκταση προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Η υλοποίηση αυτής της επέκτασης τοποθετείται χρονικά μετά το έτος 2040.

Η πολιτική αντιπαράθεση και η εποχή των τεράτων

Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, αναμένεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα λάβει οξύτατο χαρακτήρα. Οι μάχες προβλέπεται να είναι επί προσωπικού, όπως συνηθίζεται και εντός της Βουλής, οδηγώντας σε αυξημένη τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φράση του Γκράμσι «ο παλιός κόσμος πεθαίνει, ο νέος δεν έχει γεννηθεί ακόμα, ζούμε στην εποχή των τεράτων» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, περιγράφοντας μια περίοδο μεταβατική και γεμάτη προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki