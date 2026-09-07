Το AfD στην εξουσία: Προκλήσεις και πολιτικές προτάσεις στη Σαξονία-Άνχαλτ

Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις πρόσφατες εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας το 44% των ψήφων. Παρά την ισχυρή του επίδοση, το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα απώλεσε τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που το αναγκάζει να αναζητήσει είτε έναν εταίρο συνασπισμού είτε να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση.

Η εκλογική επικράτηση και οι προκλήσεις

Η νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, με το εντυπωσιακό 44% των ψήφων, σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην πολιτική σκηνή του κρατιδίου. Ωστόσο, η έλλειψη των απαραίτητων εδρών για αυτοδυναμία δημιουργεί ένα σύνθετο τοπίο για τη διαμόρφωση κυβέρνησης. Το κόμμα βρίσκεται πλέον μπροστά στο δίλημμα της εξεύρεσης συνεργατών ή της ανάληψης της διακυβέρνησης ως μειοψηφία.

Οι παραπάνω επιλογές καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο πολλές από τις ιδέες που περιλαμβάνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα του AfD να μην υλοποιηθούν ποτέ. Αυτό οφείλεται στην πάγια άρνηση των κυρίαρχων κομμάτων στη Γερμανία να συνεργαστούν με το AfD, δημιουργώντας ένα «τείχος προστασίας» απέναντι στην ακροδεξιά, όπως έχει χαρακτηριστεί.

Πιθανές συμμαχίες και αρνήσεις

Μία πιθανή λύση για το AfD θα μπορούσε να είναι η σύναψη συμφωνίας με το αριστερό λαϊκιστικό κόμμα BSW. Το BSW επέκρινε πρόσφατα το «τείχος προστασίας» και μοιράζεται μέρος της κριτικής του AfD όσον αφορά τις πολιτικές της Γερμανίας για τη μετανάστευση και την Ουκρανία, γεγονός που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συνεργασία.

Παράλληλα, οι ηγέτες του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έχουν προσεγγίσει τις πιο δεξιές παρατάξεις των κυρίαρχων συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU). Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με το AfD, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες του κόμματος να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το ομοσπονδιακό σύστημα και οι φιλοδοξίες του AfD

Οι συζητήσεις για πιθανές συμμαχίες τις επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τη μελλοντική κατεύθυνση του κρατιδίου. Το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας παρέχει στα 16 κρατίδια σημαντικό έλεγχο σε νευραλγικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η αστυνόμευση και η δημόσια ραδιοτηλεόραση, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Το AfD, ένα κόμμα που οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει ως «επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό», έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ ως πρότυπο για το υπόλοιπο έθνος. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του κρατιδίου, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε στο CNN κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι ελπίζει πως μια νίκη του κόμματος θα σημάνει το τέλος ορισμένων από τις «τρελές» ομοσπονδιακές πολιτικές.

Οι βασικές προτάσεις του μανιφέστου

Καθώς το AfD βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας, το μανιφέστο των 258 σελίδων του κόμματος, το οποίο περιγράφει το «όραμά» του για το κράτος και όχι μόνο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στην καρδιά του μανιφέστου βρίσκεται η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι προτάσεις του AfD περιλαμβάνουν την άμεση απέλαση παράτυπων μεταναστών, την επέκταση των μαζικών κέντρων κράτησης και την επιστροφή μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στη χώρα καταγωγής τους, μια πολιτική που αναφέρεται ως «επαναμετανάστευση». Το κόμμα υποστηρίζει ότι η περιοχή έχει «εξαντλήσει» την ικανότητά της να δέχεται πρόσφυγες και μετανάστες.

Επιπλέον, το AfD έχει δηλώσει ότι οι καλλιτέχνες και τα ιδρύματα που επιθυμούν κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να υπογράψουν μια δέσμευση. Αυτή η πρόταση αφορά τον τομέα του πολιτισμού και αποτελεί μέρος των ευρύτερων στόχων του κόμματος για την εφαρμογή των πολιτικών του.

Τα άμεσα εμπόδια στην κυβέρνηση

Πριν από την υλοποίηση οποιουδήποτε οράματος, το AfD θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα πρακτικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών είναι το έλλειμμα του προϋπολογισμού στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα σημαντικό οικονομικό βάρος που απαιτεί άμεση διαχείριση.

Επιπλέον, το κόμμα θα κληθεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις της μετάβασης από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, μια διαδικασία που απαιτεί προσαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία εντός του κρατικού μηχανισμού. Αυτά τα εμπόδια αποτελούν τα πρώτα βήματα που πρέπει να διαχειριστεί το AfD στην πορεία του προς την εξουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki