Το AfD καλεί σε διάλογο την αντιπολίτευση μετά την εκλογική του νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάληψη της εξουσίας στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Αυτό προέκυψε μετά την ιστορική του νίκη στις πρόσφατες εκλογές, όπου το ακροδεξιό κόμμα απείχε μόλις τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων στα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κυριακής, και τώρα απευθύνει έκκληση στα δημοκρατικά «αισθήματα» των νομοθετών για να βρει υποστήριξη.

Η εκλογική επίδοση και η έκκληση του AfD

Η αναπληρώτρια επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του AfD, Μπέατριξ φον Στορχ, δήλωσε στο BBC ότι το κόμμα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κατάληψη της εξουσίας στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την εκλογική του επιτυχία, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική για το κόμμα.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κυριακής έδειξαν ότι το AfD εξασφάλισε το 43,8% των ψήφων, κάτι που το άφησε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Πλέον, το κόμμα αναζητά ενεργά υποστήριξη από άλλα πολιτικά κόμματα ή μεμονωμένα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση και να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατιδίου.

Το κάλεσμα για διάλογο και η επίκληση στη δημοκρατία

Παρά την ευρέως διαδεδομένη άρνηση των περισσότερων γερμανικών πολιτικών κομμάτων να συνεργαστούν με το AfD, η Μπέατριξ φον Στορχ κάλεσε τους πολιτικούς αντιπάλους του κόμματος να ξεκινήσουν συνομιλίες. Η φον Στορχ υπογράμμισε ότι «Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν αποδέχεστε την ψήφο του λαού», τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του εκλογικού αποτελέσματος.

Επανέλαβε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στη συγκεκριμένη πολιτεία «ήταν στο τραπέζι», και ότι «τώρα οι δημοκράτες πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους». Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η διαδικασία αποτελεί βασική απαίτηση της δημοκρατίας. Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ηγέτης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενίσχυσε αυτή τη θέση, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το κόμμα του έχει λάβει μια «σαφή εντολή για να κυβερνήσει».

Η αντίδραση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη «βαθιά του σοκαρισμένη» αντίδραση απέναντι στο εκλογικό αποτέλεσμα της Σαξονίας-Άνχαλτ. Χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «σεισμική», τονίζοντας ότι δεν αφορά μόνο τη χώρα αλλά και το δικό του πολιτικό κόμμα, το συντηρητικό CDU.

Ο Μερτς δήλωσε ότι λαμβάνει το αποτέλεσμα «πολύ σοβαρά υπόψη», αναγνωρίζοντας το μέγεθος της πρόκλησης. Το κόμμα του, το CDU, είδε το ποσοστό του στις ψήφους να μειώνεται σχεδόν στο μισό, φτάνοντας το 17,2% στα προκαταρκτικά αποτελέσματα του κρατιδίου.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι δεν είναι εφικτό να επιστρέψει η κατάσταση «στην κανονική λειτουργία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «βαθιές μεταρρυθμίσεις» στη χώρα. Τόνισε επίσης ότι το CDU πρέπει να «προσεγγίσει τους ανθρώπους σε συναισθηματικό επίπεδο» για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους.

Ιστορικό πλαίσιο και οι εξουσίες της κρατικής διακυβέρνησης

Η πιθανότητα διακυβέρνησης από ένα ακροδεξιό κόμμα σε γερμανικό κρατίδιο έχει ιστορικές διαστάσεις, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν το AfD αναλάβει τη διακυβέρνηση σε κρατικό επίπεδο, αυτό θα του προσέδιδε σημαντικές εξουσίες.

Οι εξουσίες αυτές περιλαμβάνουν την αστυνόμευση και τον έλεγχο της τοπικής εκπαίδευσης, τομείς κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία ενός κρατιδίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε μια σημαντική μετατόπιση στο πολιτικό τοπίο της Γερμανίας, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Προειδοποιήσεις για πολιτικό χάος και νέες εκλογές

Η Μπέατριξ φον Στορχ εξέφρασε την ανησυχία της για τις πιθανές συνέπειες, εάν τα άλλα πολιτικά κόμματα αρνηθούν να συνεργαστούν με το AfD. Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι σε αυτή την περίπτωση «τότε μπορεί να καταλήξουμε σε σοβαρό χάος και ίσως να έχουμε νέες εκλογές».

Αυτή η δήλωση αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση για την πολιτική αστάθεια που θα μπορούσε να προκύψει από την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Η πίεση που ασκεί το AfD αποσκοπεί στο να ωθήσει τα υπόλοιπα κόμματα σε διάλογο και πιθανή συνεργασία, με σκοπό την αποφυγή ενός παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου στο κρατίδιο.

Με πληροφορίες από: Reader