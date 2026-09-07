Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, Νικόλας Κασσιανίδης, έφτασε στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο Νικόλας Κασσιανίδης, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα. Η άφιξή του σηματοδοτεί την ανάληψη των καθηκόντων του σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα και το Παρίσι επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους σχέσης. Ο Νικόλας Κασσιανίδης, διπλωμάτης καριέρας με μακρά εμπειρία, καλείται πλέον να εκπροσωπήσει τη γαλλική διπλωματία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Η επιλογή του Νικόλα Κασσιανίδη για τη θέση του πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα αντανακλά, σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά, τη βούληση του Παρισιού να ενισχύσει περαιτέρω την ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση. Ο διορισμός του σηματοδοτεί την πρόθεση για διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων.

Η ανάληψη των καθηκόντων του νέου πρέσβη εντάσσεται σε μια συγκυρία όπου Αθήνα και Παρίσι επιδιώκουν να αναπτύξουν τις σχέσεις τους σε όλους τους τομείς. Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας θεωρείται μοναδική, και ο Νικόλας Κασσιανίδης αναλαμβάνει την ευθύνη να εργαστεί στο πεδίο για την ανάπτυξη και καρποφορία αυτής της εταιρικής σχέσης.

Η διπλωματική του διαδρομή και εμπειρία

Ο Νικόλας Κασσιανίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε περιοχές που βρίσκονται στον πυρήνα του ελληνικού διπλωματικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, περιοχές που χαρακτηρίζονται από κρίσιμα γεωπολιτικά μέτωπα.

Στο διπλωματικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης θέματα σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η περιοχή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συντελούνται. Επιπλέον, έχει εργαστεί για ζητήματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και την προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το προφίλ και η μέχρι σήμερα διαδρομή του συνδυάζουν την εμπειρία στη διπλωματία με βαθιά γνώση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η εμπειρία τον καθιστά κατάλληλο για την εκπροσώπηση της γαλλικής διπλωματίας στην Αθήνα, σε μια περίοδο ενισχυμένης συνεργασίας.

Καταγωγή και ακαδημαϊκό υπόβαθρο

Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, Νικόλας Κασσιανίδης, γεννήθηκε στο Μονπελιέ. Η καταγωγή του είναι από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα, γεγονός που του προσδίδει μια ιδιαίτερη σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία γνωρίζει σε βάθος.

Σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, είναι απόφοιτος της Σχολής Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών (HEC) και του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών (IEP) του Παρισιού. Επιπλέον, φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA), μια σχολή από την οποία έχει προέλθει σημαντικό μέρος της γαλλικής πολιτικής και διπλωματικής ελίτ, διαμορφώνοντας έτσι ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο.

Οι πρώτες δηλώσεις του στην Αθήνα

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Νικόλας Κασσιανίδης έδωσε το στίγμα της θητείας του. Έθεσε στο επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Ελλάδα και να εργαστώ, στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει η μοναδική αυτή εταιρική σχέση». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωσή του στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader