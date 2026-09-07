Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για τη δέσμευση Μητσοτάκη για μείωση της τιμής του ρεύματος

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω επίσημης ανακοίνωσής του, έθεσε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Η κριτική του κόμματος επικεντρώνεται στην πρόσφατη δέσμευση του πρωθυπουργού για μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%. Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται γιατί μια τέτοια ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των επτά ετών που ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρωθυπουργία.

Η υπόσχεση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε πρόσφατα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Το κόμμα τονίζει ότι ο πρωθυπουργός παρουσιάστηκε ως «μέλλων Πρωθυπουργός» και όχι ως εν ενεργεία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας επί επτά χρόνια.

Κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει σε μείωση της χονδρικής τιμής στο ρεύμα κατά 30%. Αυτή η δέσμευση αποτέλεσε το έναυσμα για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέτει ευθέως το ερώτημα για την καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου που θα ανακούφιζε τους πολίτες.

Ερωτήματα για την αδράνεια των επτά ετών

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα: Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει την απορία του για το γεγονός ότι, παρά την ανάγκη των πολιτών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, δεν υπήρξε ανάλογη παρέμβαση στο παρελθόν για τη μείωση του κόστους του ρεύματος.

Στο ίδιο πνεύμα, το ΠΑΣΟΚ ρωτά «γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος». Παράλληλα, διερωτάται «γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους», επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης τόσο στα νοικοκυριά όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Κατηγορίες για εξυπηρέτηση ολιγαρχών

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας ένα ακόμη καίριο ερώτημα προς τον πρωθυπουργό. Ρωτά «γιατί, ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτισαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν;».

Με αυτή τη διατύπωση, το ΠΑΣΟΚ υπονοεί ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να παρέμβει νωρίτερα για τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας, αλλά επέλεξε να μην το πράξει. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήνει να εννοηθεί ότι αυτή η στάση ευνοούσε συγκεκριμένα συμφέροντα, οδηγώντας σε πλουτισμό ορισμένων εις βάρος του γενικού πληθυσμού, ο οποίος αντιμετώπιζε δυσκολίες.

Προειδοποίηση για «χαμένη ευκαιρία» και κοινωνικές ανισότητες

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός «προσπαθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή να κοροϊδέψει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους». Η αξιωματική αντιπολίτευση εκφράζει την άποψη ότι η πρόσφατη δέσμευση για μείωση της τιμής του ρεύματος αποτελεί μια προεκλογική τακτική, με στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων και την επίδραση στην εκλογική συμπεριφορά τους.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα». Επιπλέον, εκτιμά ότι μια τέτοια θητεία θα οδηγήσει σε «θητεία διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων», προειδοποιώντας για αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos