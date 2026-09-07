Ο Νίκος Δένδιας στην Ιταλία για την υπογραφή της συμφωνίας για τις φρεγάτες FREMM

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Ιταλία, όπου αναμένεται να υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την πρόσκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στο πρόγραμμα ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού, με τα πλοία κλάσης Bergamini να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινήσεων που είχαν γίνει σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επίσκεψη του υπουργού στην Ιταλία

Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στην Ιταλία με τον ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Οι φρεγάτες FREMM αποτελούν το βασικό εξοπλιστικό σκέλος των επαφών μεταξύ των δύο υπουργών, συνεχίζοντας τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πέρα από το θέμα των φρεγατών, οι δύο υπουργοί αναμένεται να ανοίξουν μια ευρύτερη ατζέντα ασφάλειας. Στις συζητήσεις τους θα δοθεί έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, στην τρέχουσα στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο, καθώς και στις εξελίξεις που σημειώνονται στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η σημασία της Εφαρμοστικής Ρύθμισης

Κομβικό σημείο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στην Ιταλία είναι η υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Μέσω αυτής της ρύθμισης, ενεργοποιείται επίσημα το πρόγραμμα πρόσκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM.

Η απόκτηση αυτών των πλοίων κλάσης Bergamini εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού. Η υπογραφή της ρύθμισης αναμένεται να γίνει από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

Τα πλοία κλάσης Bergamini

Οι φρεγάτες τύπου FREMM, που πρόκειται να αποκτηθούν, είναι πλοία κλάσης Bergamini. Η ένταξή τους στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων.

Η διαδικασία πρόσκτησης των δύο αυτών πλοίων κλάσης Bergamini αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα, καθώς ενισχύει την αμυντική της ικανότητα και την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία και οι προηγούμενες συμφωνίες

Στην ελληνική αντιπροσωπεία που θα συνοδεύσει τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα συμμετέχουν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σημασία της επίσκεψης και των συζητήσεων.

Η επικείμενη υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης αποτελεί συνέχεια προηγούμενων κινήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Τότε, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γκουίντο Κροσέτο, είχαν υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) και η Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM.

Από τη δήλωση στην ενεργοποίηση του προγράμματος

Με την υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης, η Αθήνα και η Ρώμη περνούν πλέον από το στάδιο της δήλωσης πολιτικής και στρατιωτικής πρόθεσης στην ουσιαστική ενεργοποίηση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία για την πρόσκτηση των δύο πλοίων τίθεται σε εφαρμογή.

Η συνάντηση μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Γκουίντο Κροσέτο, όπως έχει αναφερθεί, δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στο εξοπλιστικό σκέλος, αλλά θα καλύψει και άλλα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος για την ασφάλεια και την άμυνα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit