Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. εκφράζει προβληματισμό για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) εξέφρασε έντονο προβληματισμό μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, για μία ακόμη χρονιά δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης για τους επαγγελματίες του νοσηλευτικού κλάδου. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. τονίζει ότι η συνεχιζόμενη απαξίωση του επαγγέλματος έχει πλέον μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο προβληματισμός της ομοσπονδίας

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ, μέσω σκληρής ανακοίνωσής της, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με τις εξαγγελίες που έγιναν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι, για μία ακόμη φορά, απουσίασε οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη στους επαγγελματίες του νοσηλευτικού κλάδου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, δεν υπήρξε ούτε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ούτε νέα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Παράλληλα, δεν διατυπώθηκε καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αντιμετώπιση της δραματικής έλλειψης Νοσηλευτών που παρατηρείται στο σύστημα υγείας.

Η απαξίωση του επαγγέλματος και οι επιπτώσεις

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. επισημαίνει εδώ και χρόνια ότι η συνεχιζόμενη απαξίωση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή έχει ξεπεράσει τα όρια ενός απλού κλαδικού ή εργασιακού ζητήματος. Η κατάσταση αυτή μετατρέπεται σε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία και τη συνολική βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι χωρίς την κατάλληλη αναγνώριση και στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού, το ΕΣΥ κινδυνεύει να αντιμετωπίσει περαιτέρω δυσλειτουργίες. Η έλλειψη κινήτρων και η απουσία μέτρων για την ενίσχυση του κλάδου δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την προσέλκυση νέων επαγγελματιών ούτε την παραμονή των ήδη υπηρετούντων.

Αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία επισημαίνει μια εμφανή αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική. Ενώ επενδύονται σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και από εθνικές πηγές για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, καθώς και για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και την ανάπτυξη νέων μονάδων και υπηρεσιών, δεν υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και χαιρετίζονται από την Ομοσπονδία, δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη επένδυση στους ανθρώπους που θα κληθούν να λειτουργήσουν τις νέες αυτές υποδομές. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζεται το ΕΣΥ του αύριο χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί σήμερα οι νοσηλευτές που θα το στελεχώσουν.

Προβλέψιμη εξέλιξη χωρίς ολοκληρωμένη πολιτική

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει άμεσα μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία να περιλαμβάνει ουσιαστικά μισθολογικά, επαγγελματικά και θεσμικά κίνητρα, τόσο για την προσέλκυση νέων νοσηλευτών όσο και για την παραμονή των ήδη υπηρετούντων, η εξέλιξη είναι προβλέψιμη και αρνητική.

Όπως εξηγεί η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ., το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχουν ανακαινισμένες κλινικές με κλειστές κλίνες, νέες μονάδες χωρίς επαρκές προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο σύνολο των δυνατοτήτων τους. Η Ομοσπονδία τονίζει τη ζωτική σημασία της άμεσης λήψης μέτρων για την ενίσχυση του νοσηλευτικού κλάδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki