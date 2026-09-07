Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και πόσα

Οι νέες οικονομικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2030 και καλύπτουν μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνους και επιχειρήσεις. Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη, η αύξηση των μισθών, η ενίσχυση των επενδύσεων και η μείωση του δημόσιου χρέους.

Νέες παρεμβάσεις και δημοσιονομικό κόστος

Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεκνους. Επίσης, προβλέπονται αυξήσεις στις ενισχύσεις των συνταξιούχων, επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), οι παρεμβάσεις κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Αυτοί είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγαση, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενεργειακή αυτονομία και η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των θεσμοθετημένων και νέων μέτρων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 1,54 δισ. ευρώ το 2026 σε 9 δισ. ευρώ το 2030.

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Για την περίοδο έως το 2030, τίθεται στόχος για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, από 920 ευρώ που είναι σήμερα. Με την προσθήκη των τριετιών, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.300 ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές θα λάβουν χώρα σε δύο φάσεις, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού, από το 2021 που ανερχόταν στα 650 ευρώ, θα φτάσει το 54%.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει επίσης αύξηση σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και η αμοιβή των υπερωριών. Παράλληλα, ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ο υφυπουργός, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς, ανέλυσε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Ο κ. Πετραλιάς σημείωσε ότι η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των Ελλήνων. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει από την 1η Ιανουαρίου 2026 μείωση φόρου ανάλογα με τα τέκνα, η οποία θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Από τον Μάρτιο του 2027, 755.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μείωση φόρου ύψους 402.000.000 ευρώ. Μία σημαντική παρέμβαση είναι η μείωση, ουσιαστικά η εξάλειψη, των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών.

Περίπου 400.000 από τους 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες υπόκεινται σε τεκμήρια, καθώς το εισόδημά τους είναι μικρότερο από το τεκμαρτό. Λίγο πάνω από 200.000 από αυτούς έχουν ως κριτήριο μόνο τον κατώτατο μισθό συν τις τριετίες, οι οποίες ξεκινούν μετά από έξι χρόνια. Υπάρχουν 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν σημαντικές προσαυξήσεις από τα κριτήρια του τζίρου και των εργαζομένων, οι οποίες μπορεί να φτάσουν τα 5.000, 10.000 και σε ορισμένες περιπτώσεις τα 20.000 ευρώ. Αυτές οι προσαυξήσεις επηρεάζουν κυρίως την εστίαση και το λιανεμπόριο, επιδρώντας σημαντικά στον προκύπτοντα φόρο.

Κριτήρια για τη μείωση των προσαυξήσεων

Για τους συνεπείς επαγγελματίες, χρησιμοποιούνται δεδομένα από το my data και φορολογικά δεδομένα από τα POS. Ως συνεπείς ορίζονται όσοι έχουν συνδέσει το my data, έχουν στείλει τα στοιχεία, έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία πενταετία.

Μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα

Μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος παρατείνονται. Αυτά περιλαμβάνουν την τριετή απαλλαγή από τον φόρο κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, την απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια και τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιπροσθέτως, εισάγεται ένα νέο μέτρο για τον περιορισμό της ζήτησης κατοικιών από τρίτες χώρες. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η μείωση της πίεσης στις τιμές των ακινήτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki