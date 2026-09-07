Η ΕΛΑΣ κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «υποσχετικές πολιτικής αλαζονείας» στη ΔΕΘ

Μετωπική επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) εξαπέλυσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως νέες παροχές μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί, ενώ αφήνει αναπάντητο το βασικό πρόβλημα της ακρίβειας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραβάλλει τις κυβερνητικές εξαγγελίες με το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η κριτική για την ακρίβεια και οι «υποσχετικές»

Η ΕΛΑΣ ξεκινά την κριτική της από το ζήτημα της ακρίβειας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι αγνόησε για όγδοη συνεχή χρονιά την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τα καρτέλ σε ενέργεια, σούπερ μάρκετ και τράπεζες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε ουσιαστική απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος ζωής.

Το κόμμα χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ως «υποσχετικές πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον». Η διατύπωση αυτή δίνει το στίγμα της αντιπολιτευτικής γραμμής, αμφισβητώντας όχι μόνο την επάρκεια των μέτρων, αλλά και την εικόνα που επιχειρεί να διαμορφώσει η κυβέρνηση γύρω από αυτά. Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες στις επόμενες εκλογές να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν μεταξύ «στασιμότητας και διαφθοράς ή εντιμότητας και προόδου».

Οι θέσεις για τον κατώτατο μισθό

Πρώτο πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί ο κατώτατος μισθός. Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει «αδύναμη» την παρέμβαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, η οποία θα ισχύσει από το 2028. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραβάλλει τη δική του πρόταση για εφαρμογή του μέτρου έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή από το 2027.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ανοίγει συζήτηση για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών. Αντίθετα, η ΕΛΑΣ προτείνει, εκτός από κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από το 2027, ισχυρές φοροελαφρύνσεις, κυρίως στους εργαζόμενους με παιδιά, καθώς και την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και παρεμβάσεις-ενισχύσεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Αυξήσεις συντάξεων και επιδόματα

Ακόμη υψηλότερους τόνους χρησιμοποιεί η ΕΛΑΣ για τις εξαγγελίες που αφορούν τους συνταξιούχους. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027, την οποία εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, είναι ήδη ψηφισμένη και δεν μπορεί να παρουσιάζεται σαν νέα παροχή. Επιπλέον, σημειώνει ότι η αύξηση αυτή υπολείπεται σαφώς του πληθωρισμού.

Ως προς το επίδομα των 400 ευρώ, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι από τα ηλικιακά κριτήρια (65 ετών) και τα οικογενειακά κριτήρια που τίθενται, μένουν εκτός πάνω από 300.000 συνταξιούχοι. Το κόμμα κάνει λόγο για «επιτομή της κοροϊδίας απέναντι στους συνταξιούχους», καθώς πρόκειται για αύξηση μόλις 8 ευρώ το μήνα. Ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ αντιπροτείνει την κατάργηση συμμετοχής στα φάρμακα για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με όφελος έως 720 ευρώ ετησίως, παράλληλα με πολιτικές μέριμνας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Δημόσιοι υπάλληλοι και άτομα με αναπηρία

Για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι οι εξαγγελθείσες αυξήσεις είναι ήδη ψηφισμένες. Επισημαίνει επίσης ότι το επίδομα των 500 ευρώ σημαίνει αύξηση μόλις 41,6 ευρώ μικτά ανά μήνα για τον νεοδιόριστο δάσκαλο, νοσηλευτή ή γιατρό. Αντίθετα, το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ προτείνει ετήσιες αυξήσεις έως και 6.000 ευρώ σε δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς μέσω ειδικού μισθολογίου, καθώς και σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε δημοσίους υπαλλήλους με τέκνα.

Τέλος, ως προς τα άτομα με αναπηρία, η ΕΛΑΣ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση προχωρά, έστω και καθυστερημένα, στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Ωστόσο, τονίζει ότι καμία πρωτοβουλία δεν λαμβάνεται για τα τεχνικά λάθη στις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις μέσω ΚΕΠΑ, τα μειωμένα ποσά λόγω λανθασμένων υπολογισμών ή για τις δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, παρουσίασε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο «υπεράσπισης και προοπτικής» για την κοινωνία. Το νέο κόμμα επιχειρεί ουσιαστικά να αποδομήσει το κοινωνικό πακέτο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, βάζοντας στο στόχαστρο τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για κατώτατο μισθό, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και άτομα με αναπηρία. Με την ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας, η ΕΛΑΣ περνά από την κριτική στη σύγκριση δύο διαφορετικών οικονομικών προτάσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit