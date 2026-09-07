Δραματική ομιλία Μερτς μετά την εκλογική πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σε δραματικούς τόνους κινήθηκε η πρώτη ομιλία του Φρίντριχ Μερτς, επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), κατά τη συνεδρίαση της ομοσπονδιακής ηγεσίας του κόμματος. Η ομιλία έλαβε χώρα μία ημέρα μετά την εκλογική πανωλεθρία στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ και την θριαμβευτική επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Ο Μερτς παραδέχθηκε ότι το κόμμα έχασε τις εκλογές «με δραματικό τρόπο», χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως μια «βαθιά τομή για την παράταξη».

Η πίεση στον Καγκελάριο και το σενάριο «Kanzlertausch»

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στο εσωτερικό του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών, με το μέλλον του στην ηγεσία της χώρας να τίθεται εν αμφιβόλω. Πληθαίνουν και ενισχύονται οι φωνές που ζητούν ένα σενάριο «Kanzlertausch», δηλαδή «αλλαγή Καγκελάριου», μέσω εσωκομματικής διαδικασίας. Η κατάσταση αυτή συγκλονίζει το κόμμα συθέμελα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο επικεφαλής του CDU υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μη συνέβη τίποτα – ούτε εγώ ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η παράταξη μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD σημείωσε θριαμβευτική επικράτηση.

Προειδοποιήσεις για ακροδεξιά κυβέρνηση και «τεκτονικό σεισμό»

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για μια «ακροδεξιά κυβέρνηση» που βρίσκεται προ των πυλών, καθώς και για έναν «ακροδεξιό πρωθυπουργό» στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο. Τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας ότι παρόλο που η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό Σύνταγμα και όλα τα μέσα για να το υπερασπιστεί απέναντι σε μια τέτοια περιφερειακή κυβέρνηση, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα».

Αυτή η παραδοχή υποδηλώνει μια βαθιά ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις και την άνοδο της ακροδεξιάς δύναμης. Ο Μερτς αναγνώρισε ότι το πεδίο στο οποίο καλείται να κινηθεί το κόμμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το νέο πολιτικό τοπίο.

Η έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης με τους πολίτες

Ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών παραδέχθηκε ότι το κόμμα δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια «συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες». Όπως επισήμανε, λείπει η «συναισθηματική υποστήριξη του πληθυσμού», ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί κεντρικό σημείο της αυτοκριτικής του Μερτς, αναδεικνύοντας την ανάγκη για επανεξέταση της προσέγγισης του κόμματος προς την κοινωνία.

Επιπλέον, ο Μερτς αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, στα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε το AfD από τη Μόσχα και τις ΗΠΑ, γεγονός που προσθέτει μια διεθνή διάσταση στην εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το CDU.

Έκκληση για ενότητα και «τείχος προστασίας» απέναντι στην AfD

Παρά την κρίσιμη κατάσταση, ο Φρίντριχ Μερτς δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος. Αντιθέτως, προχώρησε σε έκκληση για ενότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να παραμείνει ενωμένο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. «Θα τα καταφέρουμε μόνο εάν μιλάμε ανοιχτά για τα προβλήματα στον ηγετικό πυρήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας και της εσωτερικής συνοχής.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι στόχος της AfD είναι η «ολοκληρωτική καταστροφή του CDU». Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «καμία συνεργασία» με το συγκεκριμένο κόμμα. Οι Χριστιανοδημοκράτες παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι «στα θεμέλια που έθεσαν ο Αντενάουερ και ο Κολ», όπως υπογράμμισε. Στη Γερμανία, μέχρι σήμερα, εφαρμόζεται άτυπα το αποκαλούμενο «τείχος προστασίας», μια δέσμευση των παραδοσιακών δημοκρατικών κομμάτων για μη κυβερνητική συνεργασία με την ακροδεξιά, μια αρχή στην οποία οι Χριστιανοδημοκράτες παραμένουν πιστοί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis