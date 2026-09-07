Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια παρουσίας και ανοιχτός διάλογος για το μέλλον

Με αφετηρία τα 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στην Ελλάδα, η Παπαστράτος δίνει το «παρών» για ένατη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ως Επίσημος Υποστηρικτής. Η φετινή συμμετοχή της εταιρείας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της ΔΕΘ.

Το κεντρικό μήνυμα της Παπαστράτος για τη φετινή της παρουσία είναι «ΕΔΩ, ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ», συνδέοντας τη μακρά διαδρομή των 95 ετών με τις μελλοντικές εξελίξεις και προκλήσεις.

Πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για τα 95 χρόνια της Παπαστράτος

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής παρουσίας της Παπαστράτος στη ΔΕΘ είναι η αποκλειστική πρώτη προβολή του επετειακού ντοκιμαντέρ με τίτλο «95 χρόνια Παπαστράτος - Αυτή είναι η ιστορία μας». Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Σωτήρης Δανέζης, μέσω της Danezis Stories.

Το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει τη διαδρομή 95 χρόνων της εταιρείας, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων της, ιστορίες και σπάνιο αρχειακό υλικό. Αναδεικνύει σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της Παπαστράτος, καθώς και τις αλλαγές που σημάδεψαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται οι άνθρωποι και οι αξίες που διαμόρφωσαν την εταιρεία από γενιά σε γενιά και συνοδεύουν την εξέλιξή της μέχρι σήμερα.

Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Ολύμπιον. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, κατόπιν πρόσκλησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται από το εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος στη ΔΕΘ, στην είσοδο της ΧΑΝΘ.

Συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στο περίπτερο της εταιρείας

Το εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος θα λειτουργήσει και ως βασικό σημείο συνάντησης και διαλόγου, φιλοξενώντας τα «Παπαστράτος Talks». Οι συζητήσεις θα εστιάσουν σε θέματα που συνδέουν την ιστορική πορεία της εταιρείας με τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από την οικονομία και την αγορά εργασίας έως την εκπαίδευση και την κοινωνική ανθεκτικότητα, προσφέροντας μια πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμό.

Παρουσίαση μελέτης ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο της φετινής παρουσίας της Παπαστράτος στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ με τίτλο «Το Οικονομικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα της Παπαστράτος ΑΒΕΣ στην Ελλάδα». Η μελέτη εκπονήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των 95 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει τη διαχρονική συμβολή της Παπαστράτος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, μέσα από την ανάλυση στοιχείων που αφορούν κρίσιμους τομείς, όπως η παραγωγή, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και η απασχόληση. Την παρουσίαση της μελέτης θα κάνουν ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, και ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τη συζήτηση θα προλογίσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, κυρία Τίνα Δάβου.

Συμμετοχή σε συζήτηση της Enterprise Greece

Την ίδια ημέρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:30, ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει η Enterprise Greece. Το θέμα της συζήτησης είναι «Διμερ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta