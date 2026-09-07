Παύλος Μαρινάκης: Η κυβέρνηση πρώτα βρίσκει τα χρήματα και μετά τα επιστρέφει στην κοινωνία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σχετικά με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτελούν συνέχεια μιας πολιτικής που εφαρμόζεται σταδιακά και δεν είναι μια εφάπαξ προεκλογική παροχή. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά, βρίσκοντας πρώτα τα χρήματα και στη συνέχεια επιστρέφοντάς τα στην κοινωνία.

Η φιλοσοφία των κυβερνητικών μέτρων

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης που χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ως «προεκλογικές παροχές». Όπως δήλωσε, θα δεχόταν αυτή την άποψη μόνο αν τα μέτρα δεν αποτελούσαν συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων και νομοθετήσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι τα μέτρα εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική που εφαρμόζεται σταδιακά και δεν συνιστούν μια μεμονωμένη προεκλογική παροχή. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσο η χώρα έχει μια κυβέρνηση που ακολουθεί τη σωστή σειρά, μακριά από λογικές «λεφτόδεντρων» και «λεφτά υπάρχουν», τόσο θα ανακοινώνονται τέτοια μέτρα χρόνο με τον χρόνο.

Οικονομικός χώρος και δημοσιονομική πολιτική

Σχετικά με το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δημιουργήθηκε, όπως εξήγησε, από την ανάπτυξη της οικονομίας, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι τα νέα μέτρα που αφορούν το έτος 2027 ανέρχονται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ. Προσέθεσε δε ότι, αν συνυπολογιστούν οι παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας και άλλα μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, το συνολικό ποσό φτάνει τα 2,2 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα αυτά «δεν φύτρωσαν, ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές». Αντιθέτως, προέκυψαν από μια πολιτική που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση «πρώτα βρίσκει τα λεφτά» και στη συνέχεια τα επιστρέφει στην κοινωνία, διαβεβαιώνοντας ότι όσα εξαγγέλθηκαν θα εφαρμοστούν, αφού πρώτα κοστολογηθούν και νομοθετηθούν.

Απαντήσεις σε κριτικές για φορολογία και εξωτερική πολιτική

Απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επιχειρήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ένα φορολογικό πλαίσιο με πολύ υψηλότερη φορολογία. Στη συνέχεια, προχώρησε σε σταδιακή μείωσή της, τόσο για τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις επικρίσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας. Για να τεκμηριώσει τη θέση του, παρέπεμψε στις προμήθειες των Rafale, των Belharra, των F-16 και των F-35. Αναφέρθηκε επίσης στις συμφωνίες για την Οικονομική Αποκλειστική Ζώνη (ΑΟΖ) με την Αίγυπτο και την Ιταλία, καθώς και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, «μέχρι να κάνει κόμμα, δεν αποτελεί πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας».

Με πληροφορίες από: Newsit