Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλέστηκε πρόσφατα το ChatGPT κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, προσπαθώντας να υποστηρίξει τις απόψεις του σχετικά με την πορεία της αγοράς και την κατανάλωση. Ωστόσο, η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης τον διέψευσε, προκαλώντας αντιδράσεις στο στούντιο. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πρωινή εκπομπή του Action24, όπου διεξαγόταν συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Η συζήτηση για την αγοραστική δύναμη

Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής συζήτησης, η οποία επικεντρώθηκε στα οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί και στην επίδρασή τους στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της κατανάλωσης στην ελληνική αγορά. Ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση, παρουσιάζοντας τη δική του οπτική γωνία για την οικονομική πραγματικότητα.

Προκειμένου να ενισχύσει τις θέσεις του, ο υπουργός επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία που, όπως ανέφερε, προέρχονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν τις αγορές που πραγματοποιούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας. Βάσει αυτών των δεδομένων, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η διατηρούμενη κίνηση στα καταστήματα τροφίμων αποτελεί ένδειξη πως οι καταναλωτές καταφέρνουν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, παρά τις οικονομικές προκλήσεις.

Η αναφορά στον τζίρο της εστίασης

Η συζήτηση στην εκπομπή οξύνθηκε όταν το πάνελ των συμμετεχόντων άρχισε να αναφέρεται στην εκτιμώμενη πτώση του τζίρου που παρατηρείται στον χώρο της εστίασης. Το θέμα αυτό προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση της αγοράς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Σε αυτό το σημείο, και με σκοπό να τεκμηριώσει περαιτέρω τη δική του θέση επί του ζητήματος, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση. Χρησιμοποίησε το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο και έθεσε απευθείας ένα ερώτημα στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT. Συγκεκριμένα, ρώτησε το σύστημα: «μειώθηκε ο τζίρος των εστιατορίων το 2025;». Ο ίδιος μάλιστα διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί την αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω και το Plus».

Η διάψευση από το ChatGPT

Η απάντηση που έλαβε ο κ. Γεωργιάδης από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν άμεση και, όπως αποδείχθηκε, διέψευσε κατηγορηματικά την αρχική του επιχειρηματολογία. Το ChatGPT κατέγραψε μια οριακή υποχώρηση του τζίρου στον χώρο της εστίασης, η οποία ανερχόταν σε ποσοστό της τάξεως του -1.9%. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις και χαμόγελα μεταξύ των παρουσιαστών και των υπολοίπων συμμετεχόντων στο στούντιο της εκπομπής.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής σχολίασαν την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας την ακρίβειά της. «Δυστυχώς είναι -1.9%. Δεν κάνει λάθος το chat», ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η εφαρμογή παρείχε στοιχεία που δεν συνάδουν με την αρχική θέση του υπουργού. Το περιστατικό αυτό προσέθεσε μια απρόσμενη τροπή στην τηλεοπτική συζήτηση, φέρνοντας στο προσκήνιο τη χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια δημόσιων διαλόγων.

Οι διευκρινίσεις του υπουργού

Αντιμέτωπος με την απάντηση του ChatGPT και τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε άμεσα να δώσει τις δικές του διευκρινίσεις. Ο υπουργός τόνισε ότι το ποσοστό της οριακής υποχώρησης του -1.9% που παρουσίασε η εφαρμογή αφορά τον ονομαστικό τζίρο των εστιατορίων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι το συγκεκριμένο ποσοστό δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην αγορά.

Με αυτή τη διευκρίνιση, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να υποστηρίξει την αρχική του επιχειρηματολογία, διατηρώντας τη θέση του σχετικά με την πορεία της αγοράς και την ικανότητα των καταναλωτών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η επεξήγηση αυτή αποτέλεσε την απάντησή του στην διάψευση που δέχθηκε από το ChatGPT, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο επεισόδιο της τηλεοπτικής συζήτησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta