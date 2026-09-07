Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: «Η κυβέρνηση βρίσκει τα χρήματα και μετά τα δίνει»

Στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη, όπου υπογράμμισε τη φιλοσοφία της κυβέρνησης αναφορικά με τις οικονομικές παρεμβάσεις. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση βρίσκει τα λεφτά και μετά τα δίνει», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «όσα ακούσατε θα εφαρμοστούν». Οι δηλώσεις του έγιναν στον ΑΝΤ1, όπου εξήγησε λεπτομερώς το πλαίσιο των νέων μέτρων και την προέλευσή τους.

Τα νέα μέτρα και η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε εκτενώς στο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις αυτές βασίζονται σε έναν δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, τα νέα μέτρα που αφορούν το έτος 2027 ανέρχονται σε περίπου 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν σε αυτά προστεθούν οι παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς και άλλα μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, το συνολικό ποσό φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε με έμφαση ότι αυτά τα χρήματα «δεν φύτρωσαν, ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές», υπογραμμίζοντας ότι προέκυψαν από μια συγκεκριμένη πολιτική που οδήγησε σε αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης.

Διαφορές στην κυβερνητική προσέγγιση και απαντήσεις στην κριτική

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέδειξε δύο βασικές διαφορές στην προσέγγιση της παρούσας κυβέρνησης. Η πρώτη είναι ότι η κυβέρνηση «πρώτα βρίσκει τα λεφτά» και κατόπιν τα επιστρέφει στην κοινωνία. Η δεύτερη βασική διαφορά, όπως υπογράμμισε, είναι η διαβεβαίωση ότι όσα εξαγγέλθηκαν «θα τα δείτε να εφαρμόζονται», καθώς θα ακολουθήσει η κοστολόγηση και η νομοθέτησή τους.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στην κριτική που διατυπώθηκε από διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, καθώς και στις αιτιάσεις που χαρακτήριζαν τις εξαγγελίες ως προεκλογικές παροχές. Απορρίπτοντας αυτή την κριτική, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στη λεγόμενη woke ατζέντα και στα σχολικά βιβλία.

Μειώσεις φόρων και στήριξη επιχειρήσεων

Απαντώντας στις αιτιάσεις που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε τη φορολογία σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και προχώρησε σε σταδιακές μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις αφορούν τόσο τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και τα νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, επισήμανε τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

Στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, υπογράμμισε την προοπτική για μείωση του ενεργειακού κόστους, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 30% τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ελάφρυνση του οικονομικού τους βάρους.

Ενισχύσεις για αγρότες και οικογένειες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Σημείωσε ότι το αφορολόγητο εισόδημα για τους αγρότες αυξάνεται και μπορεί να φτάσει έως τις 20.000 ευρώ. Υπενθύμισε επίσης τις μειώσεις του ΦΠΑ σε βασικά αγροτικά εφόδια, όπως τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές, καθώς και την παροχή φθηνότερου αγροτικού ρεύματος. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, μέτρο που αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά τους αγρότες.

Όσον αφορά τις οικογένειες, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη στήριξη των τρίτεκνων, για τους οποίους το αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ μεταφράζεται σε μηδενικό φόρο, από το προηγούμενο 29%. Χαρακτήρισε αυτή την παρέμβαση ως ιδιαίτερα σημαντική. Τόνισε επίσης ότι η πολιτική στήριξης της οικογένειας επεκτείνεται πλέον και σε όσους έχουν ένα ή δύο παιδιά. Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στον «κουμπαρά» που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο οποίος προβλέπει κρατική στήριξη για κάθε παιδί που γεννιέται.

Με πληροφορίες από: Reader