Κωστής Χατζηδάκης: Η χώρα θα μπει σε περιπέτειες αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προειδοποίησε ότι η χώρα θα βρεθεί σε περιπέτειες εάν η κυβέρνηση παρουσιαστεί με πολιτικές που θυμίζουν τους Αλέξη Τσίπρα ή Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026 στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης στον δρόμο της αξιοπιστίας και της σοβαρότητας. Τόνισε πως, αν και θα ήθελαν να δώσουν περισσότερα, ειδικά ενόψει εκλογών, κινούνται εντός των ορίων των δυνατοτήτων της οικονομίας.

Η πορεία της οικονομίας και η κοινωνική πολιτική

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται όσο η οικονομία συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επιθυμούσε να προσφέρει ακόμη περισσότερα, ιδιαίτερα ενόψει εκλογών, ωστόσο παραμένει προσηλωμένη σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η πολιτική καταστροφή όσων έχουν επιτευχθεί και η εμπλοκή της χώρας σε περιπέτειες θα ήταν το αποτέλεσμα εάν η κυβέρνηση παρουσιαζόταν με τις προσεγγίσεις των κ.κ. Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η Ελλάδα έχει βιώσει 5-6 χρεοκοπίες και μια δεκαετία περιπετειών, γεγονότα που καθιστούν αναγκαία την εξαγωγή συμπερασμάτων. Υποστήριξε ότι οι Έλληνες πολίτες έδειξαν ωριμότητα στις εκλογές του 2019 και του 2023, επιλέγοντας τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που είχε υποσχεθεί τα λιγότερα. Αυτή η επιλογή, όπως είπε, αντανακλά την κατανόηση ότι τα χρήματα δεν προέρχονται από τους πολιτικούς και ότι η οικονομική «πίτα» δεν μεγαλώνει με «μαγικές συνταγές», αλλά μέσω μιας φιλοεπενδυτικής πολιτικής.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, του οποίου έχει αναλάβει τον συντονισμό. Διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα θα παρουσιάζεται τμηματικά στο κοινό μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Στόχος του είναι να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τις επενδύσεις και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κινείται εντός του πλαισίου που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαμορφωθεί ένα πακέτο μέτρων που απευθύνεται σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Ο κ. Χατζηδάκης προειδοποίησε για τον κίνδυνο απώλειας του «παιχνιδιού» αν υπάρξουν ξανά ελλείμματα, «κίτρινες» και «κόκκινες κάρτες», κάτι που χαρακτήρισε ως κίνδυνο από τις υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σημαντικές πρωτοβουλίες: Χωροταξικό και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι τα βήματα που γίνονται σε αυτό τον τομέα συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών βεβαιότητας. Ανέφερε ότι θα καταβληθεί μια μεγάλη προσπάθεια με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία χαρακτήρισε ως μια «ήσυχη αλλά αποτελεσματική επανάσταση».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον κ. Χατζηδάκη να δηλώνει ότι η κυβέρνηση επενδύει πολλά σε αυτήν. Εξήγησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο εάν η χώρα μείνει εκτός των εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό, τόσο το Δημόσιο όσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προχωρήσουν σε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δεν είναι μόνο ζήτημα ενημέρωσης, αλλά και κινήτρων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον βασικό μέρος της εξίσωσης για την οικονομία.

Ψήφος ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ζητήσει από τους πολίτες ψήφο ευγνωμοσύνης. Αντιθέτως, θα ζητήσει ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον της χώρας. Το ερώτημα που τίθεται, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εάν η χώρα θα επιλέξει την ελπίδα ή θα οδηγηθεί ξανά σε περιπέτειες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι, στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει ελπίδα. Κατά την άποψή του, τα άλλα κόμματα «τάζουν λαγούς με πετραχήλια», στερούνται συνεκτικού προγράμματος και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα στην ηγετική τους ομάδα. Επομένως, δεν αποτελούν λύση για την κυβέρνηση της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr