Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας παράλληλα ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε σχετικά με το θέμα.

Οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε εκτενώς στις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, χρησιμοποιώντας την έκφραση «ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή». Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο των εξελίξεων που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και αμέσως μετά το πέρας αυτής.

Η κυρία Μπακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, περιέγραψε τις εντυπώσεις της από τα γεγονότα, τονίζοντας την ένταση που παρατηρήθηκε. Η ίδια ανέφερε πως ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε ένα γινάτι και μια χολή που, όπως είπε, δεν ανέχεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Το πλαίσιο των δηλώσεων Σαμαρά

Οι σχολιασμοί της Ντόρας Μπακογιάννη αφορούσαν τα όσα διαδραματίστηκαν σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χρονικό αυτό πλαίσιο υποδηλώνει μια άμεση αντίδραση ή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, η οποία προκάλεσε την αντίδραση της κυρίας Μπακογιάννη.

Η αναφορά σε «τρομερή χολή» υπογραμμίζει την έντονη φύση των δηλώσεων του Αντώνη Σαμαρά, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις εντός του πολιτικού χώρου. Η κυρία Μπακογιάννη μετέφερε την προσωπική της εκτίμηση για το κλίμα που δημιουργήθηκε.

Το γραπτό μήνυμα και η αντίδραση ψηφοφόρων

Στην ίδια τηλεοπτική της εμφάνιση, η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε χθες, αμέσως μετά τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά. Το μήνυμα αυτό προερχόταν από παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην ψηφίσουν ξανά το κόμμα.

Η αντίδραση των συγκεκριμένων ψηφοφόρων, όπως μεταφέρθηκε στην κυρία Μπακογιάννη, ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο με τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, της είπαν: «Ε όχι κι έτσι. Ο Σαμαράς επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του».

Αυτή η φράση υποδηλώνει μια αλλαγή στάσης ή μια έκπληξη από την πλευρά των ψηφοφόρων, οι οποίοι φάνηκε να αιφνιδιάστηκαν από το ύφος ή το περιεχόμενο των τοποθετήσεων του πρώην πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι επανήλθε σε μια παλαιότερη, ίσως πιο σκληρή, στάση.

Η ερμηνεία της «επιστροφής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις»

Η έκφραση «ο Σαμαράς επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του», όπως την χρησιμοποίησαν οι παλαιοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί έναν τρόπο να περιγράψουν την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ύφος ή μια ρητορική που θύμισε προηγούμενες περιόδους της πολιτικής του διαδρομής. Η φράση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την έντονη αντίδρασή του.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μεταφέροντας το μήνυμα αυτό, έδωσε έμφαση στην εντύπωση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Η αντίδραση αυτή των ψηφοφόρων δείχνει ότι οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού είχαν άμεσο αντίκτυπο στην αντίληψη των πολιτών.

Η στάση του κόμματος απέναντι στις δηλώσεις

Η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε πως ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε ένα «γινάτι και μια χολή που δεν ανέχεται το κόμμα». Αυτή η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη φανερώνει μια εσωτερική οπτική γωνία σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους τοποθετήσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Η αναφορά της υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες εκφράσεις του πρώην πρωθυπουργού ξεπέρασαν τα όρια της αποδεκτής εσωκομματικής κριτικής, δημιουργώντας ένα κλίμα που δεν είναι επιθυμητό για την παράταξη. Η κυρία Μπακογιάννη μετέφερε με σαφήνεια αυτή την άποψη, αναδεικνύοντας την αντίθεση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit