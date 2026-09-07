Ο Κώστας Καραμανλής στην Ξάνθη την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι παράλληλες κινήσεις δύο πρώην και νυν πρωθυπουργών. Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυσσε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030 από το βήμα του Βελλίδειου στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής επέλεξε να βρίσκεται στην Ξάνθη. Εκεί, ο κ. Καραμανλής προτίμησε να προλογίσει ένα βιβλίο, μια επιλογή που σηματοδότησε την απουσία του από τις κεντρικές εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προκαλώντας συζητήσεις.

Η απουσία από τη ΔΕΘ

Η απουσία του Κώστα Καραμανλή από τη ΔΕΘ δεν πέρασε απαρατήρητη και αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος πλέον έχει λάβει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, απολύτως ξεκάθαρες και μεγάλες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, επέλεξε να μην παραστεί στην εκδήλωση όπου ο νυν πρωθυπουργός παρουσίαζε το κυβερνητικό έργο και τις προοπτικές για την οικονομία.

Αντί της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κομβικό πολιτικό γεγονός, ο κ. Καραμανλής βρέθηκε στην Ξάνθη, επιλέγοντας μια διαφορετική δημόσια εμφάνιση. Η επιλογή αυτή καταγράφηκε ως ένα σημαντικό γεγονός στο πολιτικό παρασκήνιο, ενισχύοντας την εικόνα των αποστάσεων που έχει πάρει από την τρέχουσα πολιτική γραμμή της «γαλάζιας» παράταξης.

Η στάση αυτή του πρώην πρωθυπουργού, να απέχει από την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, θεωρείται ενδεικτική των σχέσεων του με το κόμμα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Η απουσία του σημειώθηκε ευρέως, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στις συζητήσεις περί των εσωκομματικών ισορροπιών.

Παρουσίαση βιβλίου στην Ξάνθη

Στην Ξάνθη, ο Κώστας Καραμανλής ανέλαβε να προλογίσει το βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Μπλιάτκα, με τίτλο «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός». Το εν λόγω βιβλίο εστιάζει στη σχέση δύο εμβληματικών μορφών του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Μίμη Δομάζου και του Αντώνη Αντωνιάδη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, μίλησε εκτενώς για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές, αναλύοντας τη σημασία τους για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου του κ. Μπλιάτκα.

Αιχμές για τη «γαλάζια» παράταξη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ξάνθη, ο Κώστας Καραμανλής προέβη σε μια αναφορά που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αιχμή για τα τεκταινόμενα εντός της «γαλάζιας» παράταξης. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από την ιστορία του Παναθηναϊκού, λέγοντας ότι «αυτούς τους κορυφαίους διάλεξε μια μικρόνοη και διχαστική διοίκηση να διώξει το 1977 από τον Παναθηναϊκό, γράφοντας δυστυχώς μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας του».

Η δήλωση αυτή, που αφορούσε την απομάκρυνση των Μίμη Δομάζου και Αντώνη Αντωνιάδη, συνεχίστηκε με την αναφορά στην αποκατάσταση της αδικίας. Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «ευτυχώς που δύο χρόνια αργότερα, ο ιστορικός πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο “καπετάνιος”, αποκατέστησε την αδικία και επανάφερε Δομάζο και Αντωνιάδη δικαιωμένους και τιμώμενους στον φυσικό τους χώρο». Η χρήση χαρακτηρισμών όπως «μικρόνοη και διχαστική διοίκηση» και η έμφαση στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένα μήνυμα με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, πέρα από το αμιγώς αθλητικό του περιεχόμενο.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο

Την ίδια στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιούσε την κεντρική του ομιλία από το βήμα του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης». Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, σκιαγραφώντας τους στόχους και τις προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια, με ορίζοντα το 2030.

Ο πρωθυπουργός ανέλυσε τα σχέδια της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, στο πλαίσιο της ετήσιας παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Topontiki